Galatasaraylı kadınlardan sosyal sorumluluk projesi

Galatasaray 2019'un son günlerinde 2020 yılında hayata geçirilecek bir sosyal sorumluluk projesinin adımlarını attı. Kadına şiddet olmak üzere tüm alanlarda şiddeti önlemek amacıyla faaliyet gösterecek Galatasaraylılardan oluşan kadın çalışma grubu kuruldu.



Günümüzde şiddetin hayatımızın her alanında sıradanlaşmaya başlamasından yola çıkarak başlatılan uzun soluklu bu projeyle başta kadına şiddet olmak üzere tüm alanlarda şiddeti önlemek amacıyla faaliyet gösterecek bir çalışma grubu kuruldu.



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, 2 yıl sürecek bu proje kapsamında yapılması planlanan ve kendi alanlarında başarılı Galatasaraylı kadınlardan oluşan Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu'nu tanıtarak tüm Galatasaray camiasından destek istedi.



Dilek Kutlu, 2020 yılında şiddetle mücadele etmek için başlatacakları sosyal sorumluluk projesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok önemsediğimiz bir projemizi sizlere duyurmak ve konuyu kuvvetli desteklerinize açmak istedik. Galatasaray tüm dünyanın da kabul ettiği gibi, taraftarı, sporcuları ve üyeleriyle çok büyük bir camiadır. Taraftarımızla, sportif başarılarımızla, köklü tarihimizle daima enlerin ve ilklerin kulübü olarak ülkemizde birçok konuda değişime öncülük ettik. Etki gücünden anladığımız dönüşümü tetikleyebilecek sayıya ve niteliğe sahip olmaktır. Bu kaynağı ister taraftar ister sporcu ister yönetici ister öğrenci olarak tanımlayabilirsiniz ama genel olarak insandır. Bunun yanı sıra sistem, gelenek ve kurumlar olarak tarif ediyoruz. Bugün Galatasarayımızın içinde bulunduğu camia sahip olduğu tüm kaynaklarla çok büyük bir ekosistemdir. Bu ekosistemin büyük bir etki gücü vardır. Bu güç insanımız, toplumumuz ve nihayetinde ülkemiz için büyük bir şanstır. Bu gerçek kulübümüze birçok sorumluluk getirmektedir. Büyük ve köklü bir kulüp olmanın, bir sarı kırmızı ekosistem olmanın tüm sorumluluklarının da farkındayız, bilincindeyiz" diye konuştu.



"Galatasaray olarak şiddeti artık daha geniş bir çerçevede inceleyeceğimiz bir programımız var"



Yeni bir sosyal sorumluluk hareketinin startını verdiklerini ifade eden Kutlu, "Toplumumuzu, bireyleri ve kaynaklarını tükettiğimiz çevreyi tehdit eden en önemli meselelerin başında şiddet gelmektedir. Ne yazık ki şiddetin yaygınlaştığı, derinleştiği ve en üzücü olan sıradanlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Buna dur demek için herkesin, her bireyin her kurumun tavır koyması, çaba göstermesi gereken günler çoktan geldi. Şiddete karşı kitlesel mücadele vermek, kitlesel tavır takınmak artık bir gereklilik. Bugün herkesin gündeminde şiddet var. Galatasaray Spor Kulübü olarak şiddeti artık daha geniş bir çerçevede inceleyeceğimiz bir programımız var. 2020 yılından başlayarak şiddetin her türlüsüne karşı çalışmalar yürütecek bir inisiyatife start vermiş durumdayız" şeklinde konuştu.



"Hep birlikte harekete geçmek istiyoruz"



Kadına karşı şiddetten başlayarak dönemler halinde çocuk, engelli, doğa ve nihayetinde spor olmak üzere farklı alanlara odaklanmayı hedeflediklerini vurgulayan Dilek Kutlu, "Bu amacı gerçekleştirmek üzere çok değerli Galatasaraylılardan oluşan bir kadın çalışma grubu oluşturduk. Oluşturduğumuz çalışma grubu ile insan kaynakları politikamızdan sporcu yetiştirme süreçlerine, taraftara ulaşma ve toplumda farkındalık sağlamaya kadar çok geniş bir yelpazede somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Cinsiyet eşitliğinin korunması, bireysel, kurumsal ve nihayetinde toplumsal düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesine katkıda bulunulması için sizlerin desteğiyle hep birlikte harekete geçmek istiyoruz. Hareketin tüm içerik, süreç ve aksiyonlarını önümüzdeki günlerde tüm detaylarıyla kamuoyu ve sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın şiddetle mücadele projesi Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu'nda Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün, Candan Erçetin, Dr. İpek Merçil, Prof. Dr. Çağlayan Kovanlıkaya, Doç. Dr. Nazlı Ülbay Aytuna, Doç. Dr. Feyza Ak Akyol, Didem Özgüven, Binnur Zaimler, Nurten Yalçın Erüs ve Dr. Yudum Söylemez yer alıyor. - İSTANBUL