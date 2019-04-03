Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Luyindama, Pfdk'ye Sevk Edildi

Galatasaraylı Luyindama, Pfdk'ye Sevk Edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Galatasaraylı Luyindama, Pfdk'ye Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Evkur Yeni Malatyaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Luyindama'yı kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk ettiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un talimatlara aykırı hareketi, Gençlerbirliği'nin ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:30 Kaynak: AA

Christian Luyindama, Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Luyindama, PFDK'ya Sevk Edildi Burak Yılmaz ile Mirin İdmanda Birbirine Girdi İddiası! Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar Beşiktaş, Anlaşma Gereği Sezon Sonunda Adem Ljajic'i 6,5 Milyon Euroya Almak Zorunda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:25:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Luyindama, Pfdk'ye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]