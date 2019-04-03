Galatasaraylı Luyindama, Pfdk'ye Sevk Edildi
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:30 Kaynak: AA
Luyindama, PFDK'ya Sevk Edildi
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