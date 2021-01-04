Galatasaraylı Muslera ve diğer Uruguaylı futbolculardan Canavi'ye destek - Son Dakika

Galatasaraylı Muslera ve diğer Uruguaylı futbolculardan Canavi'ye destek

04.01.2021 21:21
Galatasaraylı Muslera ve diğer Uruguaylı futbolculardan Canavi'ye destek, System.String[]

Aralarında Fernando Muslera, Luis Suarez ve Diego Godin'in de yer aldığı Uruguaylı milli oyuncular, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani'ye sosyal medyada ırkçı ifade kullandığı gerekçesiyle verilen 3 maçlık men cezasının kaldırılmasını talep etti.

Aralarında Fernando Muslera, Luis Suarez ve Diego Godin'in de yer aldığı Uruguaylı milli oyuncular, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Edinson Cavani'ye sosyal medyada ırkçı ifade kullandığı gerekçesiyle verilen 3 maçlık men cezasının kaldırılmasını talep etti.

Sosyal medya hesaplarından bildiri yayımlayan Galatasaraylı Muslera, Suarez ve Godin, Cavani'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımın Uruguay ve Latin Amerika kültüründe ırkçı içerikli bir ifade olarak sayılmadığını ifade etti.

İngiltere Futbol Federasyonunun bu kültüre saygı duyması gerektiği vurgulanan bildiride, söz konusu cezanın devam etmesi halinde Uruguay halkına ayrımcılık suçu işlenebileceği öne sürüldü.

Söz konusu futbolcuların talebine, Uruguay Futbolcular Birliği ile Uruguay Futbol Federasyonu da destek vererek verilen men cezasının tekrar gözden geçirilmesi önerisinde bulunuldu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Edinson Cavani'nin 29 Kasım'daki Instagram paylaşımında yer alan ifadelerin "aşağılayıcı" ve "uygunsuz" bulunması nedeniyle Uruguaylı oyuncuya 3 maç men, 100 bin sterlin para ve zorunlu yüz yüze eğitim cezaları vermişti.

Edinson Cavani, Luis Suarez, İngiltere, Uruguay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaraylı Muslera ve diğer Uruguaylı futbolculardan Canavi'ye destek - Son Dakika Spor


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