Galatasaraylı Ömer Bayram: "Pes etmeyeceğiz'

İşte Ömer Bayram'ın yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler:



"Sakatlarımız var, oynayan oynamayan herkes elinden geleni yaptı. Maça da iyi başladık. Beklenmedik anda gol yedik ama yine de direncimizi gösterdik. Zor bir karşılaşmaydı, elimizden geleni yaptık, üzgünüz. Pes etmeyeceğiz, her maç bizim için bir final. Tüm maçlarımızı kazanıp rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. Sonuna kadar inanıp devam edeceğiz."



