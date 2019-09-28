Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı oyuncular derbi sonucunu değerlendirdi
Son Dakika Spor Haber

Galatasaraylı oyuncular derbi sonucunu değerlendirdi

1 saat önce

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, iyi oynadıklarını ve daha iyi olacaklarını ifade ederek, "Genel olarak baktığımızda bugün iyi olduğumuzu düşünüyorum.

Galatasaraylı oyuncular derbi sonucunu değerlendirdi, System.String[]

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, iyi oynadıklarını ve daha iyi olacaklarını ifade ederek, "Genel olarak baktığımızda bugün iyi olduğumuzu düşünüyorum. Kaliteli oyuncularımız var, daha iyi olacağız" dedi.

Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ise mücadelenin adil bir sonuçla tamamlandığını belirterek, "Başta defansımız olmak üzere arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bence adil bir sonuç oldu" diye konuştu.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan derbide sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da futbolcular Christian Luyindama ve Ryan Babel maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

LUYINDAMA: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirten Luyindama,

"Hedefimiz 3 puandı ama futbolda her zaman üç sonuç vardır; kazanırsınız, kaybedersiniz ya da berabere kalırsınız, biz bugün berabere kaldık. Biz yolumuza devam ediyoruz, defansif anlamda gol yemedik, sonraki maçlara bakıyoruz. Genel olarak baktığımızda bugün iyi olduğumuzu düşünüyorum. Kaliteli oyuncularımız var, daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

BABEL: ADİL BİR SONUÇ OLDU

Derbilerde gol pozisyonu yakaladıkları zaman bunu değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Babel, "Hafta boyunca iyi hazırlandık, derbinin herkes bilincindeydi. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, ancak derbilerde böyle gol pozisyonlarını değerlendirmeniz gerekiyor. Defansif olarak ise iyi olduğumuzu düşünüyorum, gol yemedik. Başta defansımız olmak üzere arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bence adil bir sonuç oldu" dedi.

- İstanbul

Christian Luyindama, Galatasaray, Babel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Derbi sonrası dostluk rüzgarı! Fotoğrafı Ali Koç çekti
Rus model Victoria Lopyreva'nın Galatasaray'a destek mesajı işe yaramadı Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a derbi tepkisi: Böyle şey olur mu? Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 00:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı oyuncular derbi sonucunu değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]