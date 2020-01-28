Galatasaraylı taraftar grubundan depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaraylı taraftar grubundan depremzedelere yardım - Son Dakika

Galatasaraylı taraftar grubundan depremzedelere yardım

6 saat önce

Galatasaray'ın taraftar grubu "ultrAslan" üyesi gençler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara 75 koli giysi ve battaniye topladı.

Galatasaraylı taraftar grubundan depremzedelere yardım, System.String[]

Galatasaray'ın taraftar grubu "ultrAslan" üyesi gençler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara 75 koli giysi ve battaniye topladı.

Bolu'daki taraftar grubu gençler, depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı.

Taraftar grubunun Bolu İl Temsilcisi Semih Karaosmanoğlu öncülüğünde toplanan ve içerisinde mont, kazak, pantolon, bot, atkı, bere gibi çok sayıda giysi ve battaniye bulunan 75 koli yardım malzemesinin, AFAD aracılığıyla afet bölgesine iletileceği öğrenildi.

Galatasaray, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arda Turan'dan son dakika Galatasaray açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:02:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaraylı taraftar grubundan depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]