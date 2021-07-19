Galatasaraylı taraftar yardım istedi, Yıldız futbolcudan cevap gecikmedi: Anlatacağım

Galatasaraylı bir taraftar, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'ten Rachid Ghezzal'in transferi konusunda yardım istedi. Twitter üzerinden Fransız yıldıza mesaj atan taraftar, "Bafe, Ghezzal'ı istiyoruz ve Ghezzal senin arkadaşın. Ona Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözlere karşılık Gomis'in cevabı ise, "Anlatacağım" oldu.

Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Rachid Ghezzal konusunda sarı-kırmızılı bir taraftar, Bafetimbi Gomis'ten yardım istedi. "SANA GÜVENİYORUZ" Sosyal medya üzerinden Gomis'e mesaj atan taraftar, "Bafe, Ghezzal'ı istiyoruz ve Ghezzal senin arkadaşın. Ona Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Fransız golcü ise taraftara verdiği cevapta, "Anlatacağım" ifadelerini kullandı. 2009-2014 yılları arasında Lyon forması giyen Bafetimbi Gomis, Lyon altyapısından yetişen Ghezzal ile 2 yıl birlikte oynamıştı.

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