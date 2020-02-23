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Galatasaraylı taraftarlar derbiyi bekliyor
6 saat önce
30-35 otobüsle yaklaşık 2300 Galatasaray taraftarı saat 15.00 civarında Ülker Stadyumu'na hareket edecek.
30-35 otobüsle yaklaşık 2300 Galatasaray taraftarı saat 15.00 civarında Ülker Stadyumu'na hareket edecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:03
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