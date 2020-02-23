Galatasaraylı taraftarlar derbiyi bekliyor - Son Dakika
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Galatasaraylı taraftarlar derbiyi bekliyor

6 saat önce

30-35 otobüsle yaklaşık 2300 Galatasaray taraftarı saat 15.00 civarında Ülker Stadyumu'na hareket edecek.

Galatasaraylı taraftarlar derbiyi bekliyor, System.String[]

30-35 otobüsle yaklaşık 2300 Galatasaray taraftarı saat 15.00 civarında Ülker Stadyumu'na hareket edecek.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:03 
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