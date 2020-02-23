Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı - Son Dakika Spor

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı

6 saat önce

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı, System.String[]

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.


Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.10'da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.


Öte yandan sarı kırmızılı bir taraftar göz altına alındı.

Türk Telekom Stadyumu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:28 
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