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Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı
6 saat önce
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.10'da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.
Öte yandan sarı kırmızılı bir taraftar göz altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:28
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