Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti - Son Dakika Spor

Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti

6 saat önce

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy'e hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti, System.String[]

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy'e hareket etti.


Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı taraftarlar stada doğru yola çıktı. Türk Telekom Stadı'nda toplanan yaklaşık 2 bin 500 taraftar, önce güvenlik kontrolünden geçti. Ardından otobüslere geçen sarı-kırmızılılar, 29 otobüslük konvoy ile Ülker Stadı'na gitti. - İSTANBUL

Galatasaray, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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