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Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti
6 saat önce
Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy'e hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy'e hareket etti.
Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı taraftarlar stada doğru yola çıktı. Türk Telekom Stadı'nda toplanan yaklaşık 2 bin 500 taraftar, önce güvenlik kontrolünden geçti. Ardından otobüslere geçen sarı-kırmızılılar, 29 otobüslük konvoy ile Ülker Stadı'na gitti. - İSTANBUL
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