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Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı (YENİDEN)
7 saat önce
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu
önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.10'da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.
Öte yandan sarı kırmızılı bir taraftar göz altına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftar otobüslerinin stada gelişi
Güvenlik önlemleri
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- Akın
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