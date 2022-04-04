SPOR Galatasaraylı taraftarlar seçimin nabzını tuttu - Son Dakika
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SPOR Galatasaraylı taraftarlar seçimin nabzını tuttu

04.04.2022 10:22

SPOR Galatasaraylı taraftarlar seçimin nabzını tuttuSarı-kırmızılı taraftarlar, Ünal Aysal gibi güçlü bir ismin kulübüne başına geçmesi gerektiğini savunuyorAta SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Olağan mali genel kurulda mevcut başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden...

SPOR Galatasaraylı taraftarlar seçimin nabzını tuttu

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ünal Aysal gibi güçlü bir ismin kulübüne başına geçmesi gerektiğini savunuyor

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Olağan mali genel kurulda mevcut başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından Galatasaray'da seçim dönemi resmen başlarken, 30 Nisan'da yapılacak seçim için Galatasaraylı taraftarlar görüşlerini ifade etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar genel olarak mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yeterli olmayacağı konusunda görüş bildirirken, çoğunluk Ünal Aysal gibi güçlü bir ismin başkan olması gerektiğine vurgu yaptı.

BABA, HAMAMCIOĞLU'NU; OĞLU İSE ÖZTÜRK'Ü İSTİYOR

Oğluyla birlikte maça gelen bir taraftar, Burak Elmas'ın yöneticilik dönemindeki etkinliğini başkanlık dönemine yansıtamadığını kaydederek, "Tek iyi yaptığı şey, Torrent'i getirmesiydi. Kim gelirse gelsin, Torrent'e sahip çıkmalı. Başkan olarak Eşref bey olursa, çok daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu taraftarın oğlu ise babasıyla farklı fikirlere sahip olduğunu belirterek, "Ben sadece biz sahada doğranırken konuşan, masaya yumruğunu vurabilen bir başkan istiyorum. Metin Öztürk'ün olmasını isterim" dedi.

"FATİH HOCAM KURTAR BİZİ"

Sarı-kırmızılı bir taraftar, Hamamcıoğlu ve Öztürk'e kendisini yakın hissetmediğini söyleyerek, "Kafamızda başka başkan adayları var. Ünal Aysal gibi. Dursun Özbek'in de bir atak yapmasını bekliyorum. Ama şu an mevcut adaylar Galatasaray'a bir şey veremez. Asıl gönlümüzdeki başkan belli. Fatih (Terim) hocam kurtar bizi" ifadelerini kullandı.

"TEK SEÇENEK ÜNAL AYSAL"

Galatasaraylı taraftar, çok seçim olmasının hiçbir yer için iyi olmadığını ancak Burak Elmas'ı hiç desteklemediğini ve şu an mevcut 2 başkan adayından da hiçbir ümidi olmadığını belirterek, "Şu an tek seçeneğin Ünal Aysal olduğunu düşünüyorum. Gelirse o kurtarır. Yoksa bu iş zor. Mevcut adaylarla olacak gibi durmuyor" yorumunu yaptı.

"POLAT VE AYSAL GİBİ İSİMLER BAŞKAN OLMALI"

Bir başka taraftar ise Adnan Polat ve Ünal Aysal gibi isimlerin başkan olması gerektiğini kaydederek, "Hem tecrübeleri var hem de Galatasaray'ı ilerletecek kapasiteye sahipler. Bu tarz şeyler biraz daha popülariteye ve lobiye bakıyor. Bu yüzden Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile olmaz" diye konuştu.

SPOR Galatasaraylı taraftarlar seçimin nabzını tuttu
SPOR Galatasaraylı taraftarlar seçimin nabzını tuttu
SPOR Galatasaraylı taraftarlar seçimin nabzını tuttu
SPOR Galatasaraylı taraftarlar seçimin nabzını tuttu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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