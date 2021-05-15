Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadı çevresinde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor'un mücadele ettiği Türk Telekom Stadı çevresinde yoğunluk oluştu.

Şampiyonluk umudu taşıyan Galatasaraylı taraftarlar sezonun son maçında takımlarına destek vermek için stada geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve stada giriş listesinde adı bulanan taraftarlar içeri alınırken, diğer taraftarlar stat çevresinde önlem alan polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Karşılaşmanın başlama saatine yakın İstanbul Çevre Yolu'nda da trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafikte kalan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de maç başlamadan önce stada girdi.