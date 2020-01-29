Galatasaraylı taraftarlardan Çocuk Evlerine çamaşır makinası - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlardan Çocuk Evlerine çamaşır makinası - Son Dakika Spor

Galatasaraylı taraftarlardan Çocuk Evlerine çamaşır makinası

16 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği tarafından Yunusemre ilçesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine çamaşır makinesi hediye etti.

Galatasaraylı taraftarlardan Çocuk Evlerine çamaşır makinası, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği tarafından Yunusemre ilçesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine çamaşır makinesi hediye etti.


Salihli'de Galatasaray Taraftarları Derneği yönetimi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Galatasaraylı Taraftarlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocukların, ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çamaşır makinesi hediye etti. Çamaşır makinesi, merkeze Galatasaray Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Soy ve Tolga Özdoğan tarafından, Çocuk Evleri ve Koordinasyon Merkezi kuruluş Müdürü Güngör Bozlak'a teslim edildi.


Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği olarak Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine yardım elini uzatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dernek Başkanı Cüneyt Musal "Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Evleri Projesi kapsamında başlatılan yardım kampanyası kapsamında merkeze çamaşır makinesi hediye ettik. Merkezimiz güle güle kullansınlar" dedi. - MANİSA

Galatasaray, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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