Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor - Son Dakika

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor

22.12.2020 14:05

Galatasaray'da yıllık 200 bin Euro maaşı ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan ekibi takibe başladı. Sarı-kırmızılı yönetim Taylan'a zam yapma kararı alırken, devre arasında gelecek tekliflerle ilgili kararını da verdi.

Bu sezon Galatasaray'ın en formda oyuncusu Taylan Antalyalı'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor. Ancak Avrupa kulüpleri ise sarı-kırmızılı ismi transfer etmek istiyor.

Yüzde 15 indirimi kabul eden ve yıllık garanti ücreti 200 bin Euro seviyesine inen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda... Sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı aldı.

İTALYANLAR TAKİPTE

Taylan Antalyalı'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı. Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı transfer listesine almaya başladı.

SASSUOLO, BOLOGNA, CAGLIARI İSTİYOR

Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.

G.SARAY SOĞUK BAKIYOR

İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen Galatasaray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.

(Sabah)

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor

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Son Dakika Spor Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor


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