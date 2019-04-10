Galatasaraylı Veteranlar Gemlik'te Gösteri Maçı Yaptı
51 dakika önce
Galatasaraylı veteranlar Bursa'nın Gemlik ilçesinde gösteri maçı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:33 Kaynak: İHA
Galatasaraylı veteranlar Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde gösteri maçı yaptı. Galatasaray Spor Kulübü
'nde top koşturmuş isimlerden oluşan Galatasaray Veteranlar Takımı, üçüncü kez Gemlik'e geldi. Galatasaray'ın önemli dönemlerinde forma giyen isimlerden oluşan takım, evvela Gemlik Cezaevinde mahkümlarla bir araya gelirken, ardından da Gemlik Atatürk
Stadyumunda gösteri maçı yaptı. Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ve Gemlik Galatasaraylılar Derneği öncülüğünde düzenlenen müsabakada, Gemlik Veteran Takımı ile karşılaşan Galatasaraylı veteranlar, Galatasaray'ın tarihi formalarından birini giyerken, Gemlikli veteranlar ise Gemlikspor formasıyla müsabakaya çıktı. Veteranlar takımı cezaevi ve ilçe stadında iki ayrı gösteri maçı yaptı. - BURSA
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