Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay'ın annesinin cenazesi defnedildi
Son Dakika Spor Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay'ın annesinin cenazesi defnedildi - Son Dakika Spor

Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay'ın annesinin cenazesi defnedildi

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın vefat eden annesi Ayşe Günay'ın cenazesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde toprağa verildi.

Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay'ın annesinin cenazesi defnedildi, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın vefat eden annesi Ayşe Günay'ın cenazesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde toprağa verildi.


Ayşe Günay için Türkeli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile kulübün bazı yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yusuf Günay, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayşe Günay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gaziler köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.


Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, cenazenin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Kılınç 50 bin TL için Florya'nın kapısından dönmüş
İngiltere deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup etti Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı MotoGP'de İspanya'da kazanan Marquez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 23:28:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay'ın annesinin cenazesi defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]