Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Yöneticilerden İbra Tepkisi

Galatasaraylı Yöneticilerden İbra Tepkisi

1 saat önce

Galatasaray Kulübü yöneticileri, olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmemelerine tepki gösterdi.

Galatasaraylı Yöneticilerden İbra Tepkisi, System.String[]
Galatasaray Kulübü yöneticileri, olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmemelerine tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Yusuf Günay, yaptığı paylaşımda, "Şampiyon olmuş, var gücüyle çalışarak borçları azaltıp kulübü kara geçirmiş bir yönetim, yeni bir şampiyonluğa koşarken, üye alımında tüzük hükümlerini uyguladı diye genel kurul toplantısında gün boyu organize bir grup tarafından hakarete uğramış ve ibra edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Hesabında bir video paylaşan Mahmut Recevik de "İlk oylamada evet oyları, hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler. Galatasaraylılar bunu unutmaz." şeklinde görüş belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Yusuf Günay, Galatasaray, Spor
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