Galatasaraylıların galibiyet kutlamaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylıların galibiyet kutlamaları devam ediyor - Son Dakika Spor

Galatasaraylıların galibiyet kutlamaları devam ediyor

6 saat önce

Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesi, taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Galatasaraylıların galibiyet kutlamaları devam ediyor, System.String[]

Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesi, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Maç hafta sonu oynanmasına rağmen Aydın'daki Galatasaray taraftarları derneği galibiyet kutlamalarına devam etti.


Efeler Galatasaray Taraftarlar Derneği, akşam saatlerinde derneğin Esko İş Hanı'na bulunan merkezinde galibiyet kutlaması yaptı. Kutlamaya dernek üyeleri ve davet edilen Galatasaraylılar katılırken, kutlamada pasta kesildi. Efeler Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı İlknur Kayar, taraftarların meşru ölçüde her türlü kutlamayı hak ettiğini belirterek taraftarın sevincine ortak olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.


Gecede takımın renk ve armalarından oluşan sarı kırmızılı pasta kesilirken, Galatasaraylılar dernek tarafından düzenlenen program kapsamında sevinip eğlendi. - AYDIN

Galatasaray, Fenerbahçe, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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