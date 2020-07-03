Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes "Trabzonspor kazanır" oynuyor!

Trabzonsporluların da %65'i kendi takımlarına güveniyor.
EZELİ RAKİP TARAFTARLARI DA "TRABZONSPOR KAZANIR" DİYOR!
Peki Fenerbahçelisi ne oynuyor?
Fenerbahçelilerin %35'i "Trabzonspor kazanır" diyor!
Beşiktaşlılar ise taraf bahislerine değil, "Gol" tercihlerine yönelmiş durumda...
Galatasaray kazanır | 2,00
Beraberlik | 3,15
Trabzonspor kazanır | 2,60
2.5 ALT | 2,00
2.5 ÜST | 1,48
%22'lik kesim karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor...
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa odaklandı!