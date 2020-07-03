Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes "Trabzonspor kazanır" oynuyor!

Trabzonsporluların da %65'i kendi takımlarına güveniyor.



EZELİ RAKİP TARAFTARLARI DA "TRABZONSPOR KAZANIR" DİYOR!



Peki Fenerbahçelisi ne oynuyor?



Fenerbahçelilerin %35'i "Trabzonspor kazanır" diyor!



Beşiktaşlılar ise taraf bahislerine değil, "Gol" tercihlerine yönelmiş durumda...



Galatasaray kazanır | 2,00



Beraberlik | 3,15



Trabzonspor kazanır | 2,60



2.5 ALT | 2,00



2.5 ÜST | 1,48



%22'lik kesim karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor...



Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa odaklandı!











