Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes "Trabzonspor kazanır" oynuyor! - Son Dakika

Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes "Trabzonspor kazanır" oynuyor!

Sadece Galatasaraylısı ya da Trabzonsporlusu değil; Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi de, herkes bu maçı merak ediyor, herkes Misli.com'a girip bu kritik maça TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynuyor!

Trabzonsporluların da %65'i kendi takımlarına güveniyor.

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EZELİ RAKİP TARAFTARLARI DA "TRABZONSPOR KAZANIR" DİYOR!


Peki Fenerbahçelisi ne oynuyor?


Fenerbahçelilerin %35'i "Trabzonspor kazanır" diyor!


Beşiktaşlılar ise taraf bahislerine değil, "Gol" tercihlerine yönelmiş durumda...


Galatasaray kazanır | 2,00


Beraberlik | 3,15


Trabzonspor kazanır | 2,60


2.5 ALT | 2,00


2.5 ÜST | 1,48


%22'lik kesim karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor...


Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa odaklandı!




Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:22 

Son Dakika Spor Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes 'Trabzonspor kazanır' oynuyor! - Son Dakika Spor
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