'Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!'

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Korona salgının ardından yeniden start alacak olan Süper Lig'de G. Saray seyircisiz oynanacak maçlarda tribünlerin boş kalmaması için düğmeye bastı. Yeni düzene entegre olmak adına daha önce Almanya'da Möchengladbach Kulübü'nün duyurduğu 'karton taraftar' modelinin benzerini sarı kırmızılılar da uygulayacak. G.Saray 'Sensiz olmaz' ismini verdiği bu kampanyayı taraftarıyla ve kamuoyuyla paylaştı. Lider Trabzon ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Cimbom'da Türk Telekom'da koltuklarının boş kalmaması adına çağrıda bulundu.



Kombine sahipleri için rakam 123 TL



Bu kampanya ile birlikte iç sahadaki Gaziantep, Trabzon ve Göztepe maçlarında taraftarların sesi olmasa da fotoğrafları ve maketleri tribünde olacak. Karton taraftar ve fotoğrafları sahaya en yakın konumda bulunan Doğu Alt, Kuzey Alt ve Güney Alt tribünlerine yerleştirilecek. Takımlarına bu 3 maçta tribünde olamasa da fotoğrafı ile destek vermek isteyen taraftarlar 149 TL ödeyecek. ve o taraftarın fotoğrafı statta tribünlere konulacak maketlerin üzerinde yer alacak. Bu sezon kombine alan taraftarlar için ise kampanyalı fiyat tarifesi uygulanacak. Bu kampanyaya katılmak isteyen kombine sahipleri 123 TL ödeyecek.