Galati Belediyesi, 20 adet Jest+ minibüs siparişi verdi
2 saat önce
Son 1 yıl içinde, Romanya'da kazandığı yüksek adetli ihaleler ve yenilikçi ürün gamında yer alan araçların teslimatıyla marka ve hizmet algısını ülkede pekiştiren Karsan, Romanya'nın doğusunda yer alan Galati şehrinden de 20 adet Jest+ siparişi aldı.
Son 1 yıl içinde, Romanya
'da kazandığı yüksek adetli ihaleler ve yenilikçi ürün gamında yer alan araçların teslimatıyla marka ve hizmet algısını ülkede pekiştiren Karsan, Romanya'nın doğusunda yer alan Galati şehrinden de 20 adet Jest+ siparişi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:52
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