Son Dakika Haberleri: Galati Belediyesi, 20 adet Jest+ minibüs siparişi verdi
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Galati Belediyesi, 20 adet Jest+ minibüs siparişi verdi

2 saat önce

Son 1 yıl içinde, Romanya'da kazandığı yüksek adetli ihaleler ve yenilikçi ürün gamında yer alan araçların teslimatıyla marka ve hizmet algısını ülkede pekiştiren Karsan, Romanya'nın doğusunda yer alan Galati şehrinden de 20 adet Jest+ siparişi aldı.

Galati Belediyesi, 20 adet Jest+ minibüs siparişi verdi, System.String[]
Son 1 yıl içinde, Romanya'da kazandığı yüksek adetli ihaleler ve yenilikçi ürün gamında yer alan araçların teslimatıyla marka ve hizmet algısını ülkede pekiştiren Karsan, Romanya'nın doğusunda yer alan Galati şehrinden de 20 adet Jest+ siparişi aldı.
Karsan Otomotiv, Romanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:52 
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