Galaxy A22 için beklenen güncelleme çıktı - Son Dakika
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Galaxy A22 için beklenen güncelleme çıktı

19.05.2022 14:36
Galaxy A22 için beklenen güncelleme çıktı

Samsung'un yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefonlarından Galaxy A22 Android 12 güncellemesi ile buluştu.

Google'ın Android 13'ü geliştiricilere sunması ile büyük bir hazırlık sürecine giren Samsung diğer yandan Android 12 güncellemesine devam ediyor. Amiral gemilerinin güncellemeyi alması ile orta – giriş seviyesi telefonlara geçen şirket, Galaxy A22 Android 12 güncellemesini yayınladı.

Galaxy A22 Android 12 güncellemesi neler sunuyor?

A225FXXU3BVD8 sürüm numarası ile Rusya'da yayınlanan güncelleme, Android 12 işletim sistemini ve One UI 4.1 arayüzünü kullanıcılarla buluşturuyor. Nisan ayı güvenlik yamasını da içeren güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkede yayınlanması bekleniyor.

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One UI 4.1 arayüzü ile birlikte yeni widget'lar, geliştirilmiş karanlık mod ve Samsung'un yerel uygulamaları için bir dizi iyileştirmeler kullanıcılara sunuluyor. Ek olarak Android 12'nin ön plana çıkan özelliklerden gelişmiş kamera ve gizlilik kontrolleri Galaxy A22 kullanıcıları ile buluştu.

Galaxy A22 için beklenen güncelleme çıktı

2021 yılının Haziran ayında kullanıcı karşısına çıkan Galaxy A22, 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 90 Hz yenileme hızı ve 720×1600 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 274 ppi yoğunluğa sahip. 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemciden güç alan telefon, 4 GB ve 6 GB RAM'in yanı sıra 64 GB ve 128 GB depolama sunuyor.

5000 mAh bataryadan beslenen telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana kameranın eşlik ettiği dörtlü kamera kurulumu yer alırken, ön tarafta 13 Megapiksel geniş açılı kamera bulunuyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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