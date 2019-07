Galaxy A80, Dönebilir 3'lü Kamerasıyla Fark Yaratıyor

Dönebilir 3'lü Kamerasıyla Fark Yaratan Galaxy A80 Türkiye 'de Samsung 'un ilk dönebilir üçlü kamerası ile hiçbir anı kaçırmak istemeyenlere özel olarak tasarlanmış Galaxy A80 ile kendinizi en etkin şekilde ifade edinSamsung anı kaçırmak istemeyenler için geliştirilen Galaxy A80'i Türkiye'de satışa sundu. Galaxy A80, sektörde bir ilk olan döner mekanizmaya sahip üç kamerasıyla ve yeni sonsuz ekran tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor.Samsung Electronics IT & Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO 'su DJ Koh, konuyla ilgili şöyle konuştu:"Galaxy A80 anı kaçırmak istemeyenler için, dijital cihazların her anı yakaladığı, paylaştığı ve bağlantılandırdığı bir dünya için yaratıldı. Kamerada gerçekleştirilen en yeni inovasyonlar, tasarım ve performansı ile Galaxy A80, her zaman ağ bağlantılı ve hazır olan günümüz kuşağının tüm ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir mobil deneyim sunuyor."Deneyimlerinizi canlı paylaşınÖn ve arka kamera görevini yerine getirebilen yüksek kalitedeki üçlü kamera, devrim niteliğindeki döner mekanizması sayesinde Galaxy A80'in video ve fotoğraf çekiminde taviz vermeyen bir deneyim sağlıyor. Bu yenilikçi kamera sistemi, videolarınızı kaydederek, anılarınızın tek bir videoda izlenebilmesini olanaklı kılıyor.48 MP ana kamerasıyla Galaxy A80 hem gece hem gündüz net ve parlak fotoğraflar çekme olanağını sunuyor. 123 derece[1] ultra geniş açılı lens ile her anı fotoğraflayabilecek veya canlı video paylaşımında bulunabileceksiniz.Galaxy A80'in 3 boyutlu derinlik kamerası, daha derinlikli bir görüntü elde edecek şekilde video çekmenizi sağlıyor. Canlı Odak Video modu gibi özellikler yaşadığınız en güzel anları yansıtan, sinema filmi canlılığında video klipler yaratmanızı mümkün kılıyor. Bunun yanı sıra Süper Dengeli Video modu profesyonel düzeydeki aksiyonlu videolarınızda sıçramaları ve titremeleri azaltıyor.Sizi İçine Alacak Sinematik bir Multimedya DeneyimiGalaxy A80, yeniden tasarlanmış Sonsuz Ekranı ile en sevdiğiniz multimedya içeriklerini tüm canlılığıyla yaşamanızı sağlıyor. Galaxy A80'in Super AMOLED ekranı 20: 9 görüş açısına sahip ve uçtan uca 6.7 inçlik FHD+ çözünürlük sunuyor.[2] Kulaklık ve Bluetooth mikrofon[3] kullanırken Dolby Atmos ile görsel-işitsel deneyiminizi bir adım daha ileriye taşıyor.Her Zaman Kolayca ve Güvenle Ağ Bağlantılı KalınGalaxy A80 işlemcisinden yazılımına kadar özel tasarlanmış güvenlik platformu Samsung Knox ile donatıldı. Parmak izi sensörü uygulamalara ve web sitelerine güvenli bir şekilde kolayca erişimi mümkün kılıyor.Akıllı Performans Yükselticisi ile Galaxy A80'inizi istediğiniz her yerde uzun süre kullanabileceksiniz. Akıllı performans optimizasyon yazılımı, cihazın CPU, RAM ve batarya kapasitesini en yüksek düzeye çıkarıyor ve Galaxy A80'inizin günlük ihtiyaçlarınıza göre adaptasyonunu sağlıyor.Özgün TasarımlarGalaxy A80 Türkiye'de, Siyah, Açık Pembe ve Açık Gri olmak üzere üç renk seçeneği ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.Galaxy A80'in tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6.099 TL olarak açıklandı.Galaxy A Serisi hakkında daha fazla bilgi için http://www.samsung.com/tr ziyaret edebilirsiniz. Samsung Galaxy A80 Teknik ÖzellikleriGalaxy A80Ekran6,7 inç FHD+ (1080×2400) Super AMOLEDYeni Sonsuz Ekran*Ekran, yuvarlatılmış kenarları dikkate almadan tam bir dikdörtgen olarak çaprazlama ölçülmüştürKameraÖn/ ArkaAna: 48MP, F2.0Ultra Geniş: 8MP, F2.2 (123°)3D DerinlikDönebilir Üçlü KameraGövde165,2 x 76,5 x 9,3 mmAPSekiz Çekirdekli (2,2 GHz İki adet + 1,8 GHz Altı adet)Bellek8 GB RAM128 GB Dahili DepolamaPil3.700mAh (tipik)25 W Süper Hızlı Şarj* Tipik değer bağımsız laboratuvar koşullarında test edilmiştir.Değerlendirilen (en düşük) kapasite daha azdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.samsung.com adresini ziyaret edin.İşletim SistemiAndroid 9.0 (Pie)Biyometrik Kimlik DoğrulamaEkrana Gömülü Parmak İzi OkumaTasarım3D Cam + Metal Çerçeve*Bu belgede sunulan tüm işlevler, özellikler, teknik bilgiler ve ürünle ilgili diğer ayrıntılar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, avantajlar, tasarım, fiyat, bileşenler, performans, bulunabilirlik ve ürünün becerileri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.