Galaxy A9 veya A7 Alana Samsung'dan Hediye Fırsatı

Samsung, Sevgililer Günü hediyesi olarak dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu Galaxy A9 veya üç arka kameralı Galaxy A7 satın alanlara taşınabilir hızlı şarj cihazı kazanma fırsatı sunuyor.

Samsung, Sevgililer Günü hediyesi olarak dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu Galaxy A9 veya üç arka kameralı Galaxy A7 satın alanlara taşınabilir hızlı şarj cihazı kazanma fırsatı sunuyor.



Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'a kadar Sevgililer Günü kampanyasına dahil satış noktalarından Galaxy A7 veya Galaxy A9 akıllı telefon satın alıp, shop.samsung.com/tr'ye üye olarak kampanya koşullarını yerine getirenler 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazına ücretsiz olarak sahip olma fırsatı yakalıyor.



Üç adet güçlü arka kameraya sahip Galaxy A7, hayatın her anında yanınızda olacak üstün bir cihaz. Galaxy A7'nin ayarlanabilir LED flaşlı 24MP ön kamerası sayesinde ideal ışığı aramaya gerek kalmadan günün her anında net özçekim çekilebiliyor. Profesyonel Aydınlatma Modu sayesinde ise profesyonel stüdyoların aydınlatma koşulları kullanıcıya sunuluyor. 6 inç boyutunda üst düzey bir Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A7, yakalamak istediğiniz anları paylaşmanızı sağlıyor. Samsung'un imzası haline gelen Sonsuz Ekran ise etkileyici bir izleme deneyimini sunuyor.



24MP'lik ana kamera, 8 MP'lik 120 derece Ultra Geniş Açı kamera, 10MP'lik Tele kamera ve Canlı Odak özelliği sunan 5MP'lik kamera ile ezberleri bozan Galaxy A9; güçlü pil kapasitesi, yüksek depolama alanı ve 6,3 inç Super AMOLED ekranı ile de dikkati çekiyor.





Samsung Galaxy A9 ve Galaxy A7'nin 17 Şubat'a kadar tavsiye edilen satış fiyatları, sırasıyla 3 bin 599 TL ve 2 bin 549 TL olarak belirlendi.

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