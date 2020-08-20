Galaxy Buds Live ergonomik tasarımla sunuluyor - Son Dakika

Galaxy Buds Live ergonomik tasarımla sunuluyor

Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live, ergonomik tasarımı ile öne çıkıyor.

Galaxy Buds Live ergonomik tasarımla sunuluyor, System.String[]

Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live, ergonomik tasarımı ile öne çıkıyor.

Samsung açıklamasına göre, insan kulağı çok çeşitli şekil ve boyutlarda olduğu için herkesi tatmin edecek bir model bulmak zorlaşıyor. Samsung, ağustos ayının başında tanıttığı yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live ile bu zorluğun üstesinden geldi.

Galaxy Buds Live, geniş bir ses yelpazesinin keyfini çıkarmak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Daha önce satışa sunulan Galaxy Buds+, 3 boyutlu dinleme deneyimi arayanlara hitap eden "kanal tipi" kulaklıklar iken, Galaxy Buds Live uzun süre konfor içinde kullanılabilen "açık tip" kulaklıklar olarak öne çıkıyor. Bu sayede müzik dinleyen, video izleyen veya uzun süreli telefon görüşmeleri yapan kullanıcılar için üst seviye bir deneyim sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tasarımcı Tommy Choi, "Uzun süre kullanıldığında bazı insanlar için rahatsızlık verebilen kanal tipi kulaklıkların aksine, açık tip kulaklıklar kullanıcının kulağının dışına oturarak hava dolaşımını kolaylaştırıyor ve daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Geniş bir kullanıcı kitlesini memnun etmek ve benzersiz form faktörleriyle kulaklıklarımızı diğer ürünlerden ayırmak için mevcut tasarımı geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, rahatlığı artırmak için hızlı prototipler ve model prototipler geliştirildi. Modeller üzerindeki küçük noktalar, kulaklara yerleştirildiğinde kulaklıkların hangi kısımlarının kapandığını gösteriyor.

Galaxy Buds Live, kullanıcılara gün boyunca eşlik etmek amacıyla geliştirildiğinden mümkün olduğunca konforlu olmasını sağlamak için çok çaba gösterildi.

Tasarımcı Youngsang Jang da geliştirme esnasında, ürünün optimum boyut, şekil ve özelliklerini kontrol etmek için 80 adet kulaklık RP'si (Hızlı Prototip) geliştirildiğini belirterek, "Biçimdeki en küçük farkın rahatlık açısından çok büyük farklara yol açabileceği için çok sayıda RP hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli renk seçenekleri

Tasarımcı Joonha Kim ise önce deneklerin kulaklıkları kısa süre kullandığını ve çeşitli noktalarda geri bildirimleri alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Deneklerin tümünü tatmin edemeyeceğimizi biliyorduk ancak tasarımı olabildiğince çok sayıda kişiyi memnun edecek şekilde geliştirdik. Sonrasında, deneklerin kulaklıkları daha uzun süreler boyunca kullandıkları testler yaptık ve şekle incelik vermek ve rahat bir kulaklık yaratmak için kişilerin büyük ve keskin hareketler yaptığı ortamlarda testler yaptık."

Galaxy Buds Live kutusunun şekli de Samsung'un erken dönem kulaklık kutularına benzer şekle sahip olanlar da dahil olmak üzere 30 farklı RP (Hızlı Prototip) geliştirildikten sonra seçildi. Bu nedenle Samsung'un ilk açık tip kablosuz Galaxy kulaklıkları olan Galaxy Buds Live, devrim niteliğinde bir kutu tasarımına sahip. Galaxy Buds+'a kadar kulaklık kutuları oval biçimine sahipken Galaxy Buds Live'da kutu, yuvarlak kenarlı kare şeklinde sunuluyor.

Kutunun üst ve alt yarısı arasında kalan aralık, açılmayı kolaylaştıran yeni bir özellik olarak geliyor.

Tasarımcı Sangok Sohn, "Aralık, kutuyu rahatlıkla açmayı sağlıyor ve ayrıca kulaklık kutunuza dış kaplama takmayı kolaylaştırıyor. Samsung'un kulaklıklarının önceki versiyonlarına dış kaplamalar takılırken, kaplamayı kutuya sabitlemek için çift taraflı bant kullanılması gerekiyordu, bu da genellikle kutunun üzerinde lekeler bırakıyordu. Ancak kutu boyunca uzanan aralığın eklenmesiyle kaplamaların daha kolay takılmasına olanak sağlandı ve bant ihtiyacı ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Unpacked 2020'de tanıtılan 5 yeni ürüne uyacak şekilde tasarlanmış Mystic Bronze, Mystic White ve Mystic Black dahil olmak üzere çeşitli renk seçeneğiyle sunuluyor.

Tasarımcı Mingyeong Jang, "Renkler Galaxy Buds Live'ın diğer yeni çıkan Galaxy ürünleriyle aynı aileye ait olduğu fikrini verecek şekilde seçildi.Yeni çıkan akıllı telefonlar ve Galaxy Buds Live, aynı malzemelerden yapılmış olmasalar da benzer renk ve dokuları barındırmalarını sağlamak için tasarladık." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:57

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Galaxy Buds Live ergonomik tasarımla sunuluyor - Son Dakika Ekonomi
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