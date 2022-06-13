Galaxy Buds Pro 2 yolda: İşte özellikleri ve çıkış tarihi - Son Dakika
Üye Girişi

Galaxy Buds Pro 2 yolda: İşte özellikleri ve çıkış tarihi

13.06.2022 23:41
Galaxy Buds Pro 2 yolda: İşte özellikleri ve çıkış tarihi

Samsung Galaxy Buds Pro 2 için seri üretim aşamasına geçildi. Kulaklığın renk seçenekleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Samsung, geçen yıl düzenlediği 2021 Galaxy Unpacked etkinliğinde kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'yu tanıttı. Teknoloji devi o zamandan beri premium kulaklık segmentinde sessizliğini korurken, şimdi de Buds Pro 2 için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Samsung'un ürünleriyle alakalı sızıntı paylaşımlarıyla tanınan Max Jambor, Galaxy Buds 2 Pro (veya Galaxy Buds Pro 2) modelinin seri üretimine başlandığını söyledi. Bir diğer güvenilir kaynak SnoopyTech de, yeni kulaklıkların beyaz, mor ve grafit renk seçeneklerine sahip olacağı bilgisini paylaştı.

Galaxy Buds Pro 2 ne zaman çıkacak?

Seri üretimine başlanması, Galaxy Buds Pro 2'nin çok yakında duyurulabileceği anlamına geliyor. Ancak kesin tanıtım tarihi konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, kaynaklar Temmuz ayı içerisinde kulaklıkların piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

Galaxy Buds Pro 2 yolda: İşte özellikleri ve çıkış tarihi

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Buds Pro 2 modelinin, Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 ile birlikte tanıtılmayacağı ileri sürülmüştü. Her iki katlanabilir telefonun Ağustos ayında tanıtılacağı da göz önünde bulundurulduğunda, yeni kablosuz kulaklığın Temmuz'da duyurulacağı iddiasının doğru olma ihtimali güçleniyor.

Samsung, amiral gemileri dahil bazı modellerine güncelleme desteğini kesiyor!

Galaxy Buds Pro 2'nin teknik özellikleri hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor. Kulaklıklar, sızıntılara göre Galaxy Buds 2'ye benzer bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte ses kalitesi de önceki modele kıyasla iyileştirilecek ve daha güçlü bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) performansı ile daha uzun pil ömrü sunacak.

Fiyat konusu da belirsizliğini koruyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Buds Pro, 199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı. Yeni modelin de 200 dolar civarından satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

– Peki ya sizler Galaxy Buds Pro 2'den neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama! Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama! Galaxy Z Flip 4 kanlı canlı görüntülendi Galaxy Z Flip 4 kanlı canlı görüntülendi
Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Samsung, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galaxy Buds Pro 2 yolda: İşte özellikleri ve çıkış tarihi - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Galaxy Buds Pro 2 yolda: İşte özellikleri ve çıkış tarihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement