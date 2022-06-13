Galaxy Buds Pro 2 yolda: İşte özellikleri ve çıkış tarihi

Samsung, geçen yıl düzenlediği 2021 Galaxy Unpacked etkinliğinde kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'yu tanıttı. Teknoloji devi o zamandan beri premium kulaklık segmentinde sessizliğini korurken, şimdi de Buds Pro 2 için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Samsung'un ürünleriyle alakalı sızıntı paylaşımlarıyla tanınan Max Jambor, Galaxy Buds 2 Pro (veya Galaxy Buds Pro 2) modelinin seri üretimine başlandığını söyledi. Bir diğer güvenilir kaynak SnoopyTech de, yeni kulaklıkların beyaz, mor ve grafit renk seçeneklerine sahip olacağı bilgisini paylaştı.

Galaxy Buds Pro 2 ne zaman çıkacak?

Seri üretimine başlanması, Galaxy Buds Pro 2'nin çok yakında duyurulabileceği anlamına geliyor. Ancak kesin tanıtım tarihi konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, kaynaklar Temmuz ayı içerisinde kulaklıkların piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Buds Pro 2 modelinin, Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 ile birlikte tanıtılmayacağı ileri sürülmüştü. Her iki katlanabilir telefonun Ağustos ayında tanıtılacağı da göz önünde bulundurulduğunda, yeni kablosuz kulaklığın Temmuz'da duyurulacağı iddiasının doğru olma ihtimali güçleniyor.

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Galaxy Buds Pro 2'nin teknik özellikleri hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor. Kulaklıklar, sızıntılara göre Galaxy Buds 2'ye benzer bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte ses kalitesi de önceki modele kıyasla iyileştirilecek ve daha güçlü bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) performansı ile daha uzun pil ömrü sunacak.

Fiyat konusu da belirsizliğini koruyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Buds Pro, 199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı. Yeni modelin de 200 dolar civarından satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

– Peki ya sizler Galaxy Buds Pro 2'den neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.