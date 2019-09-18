Son Dakika Haberleri: Galaxy'nin en iyi değişim kampanyası, 1.500 TL'den başlayan fırsatlar
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Galaxy'nin en iyi değişim kampanyası, 1.500 TL'den başlayan fırsatlar

5 dakika önce

Eski telefonunuzu getirin Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+'a sahip olun 1.500 TL'den başlayan Galaxy'nin En İyi Değişim Kampanyası, Galaxy'nin en yeni ve en güçlü modellerine sahip olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor.

Galaxy'nin en iyi değişim kampanyası, 1.500 TL'den başlayan fırsatlar, System.String[]

Eski telefonunuzu getirin Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+'a sahip olun

1.500 TL'den başlayan Galaxy'nin En İyi Değişim Kampanyası, Galaxy'nin en yeni ve en güçlü modellerine sahip olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor.


Samsung Electronics, Galaxy Note10 veya Galaxy Note10+ sahibi olmak isteyenler için değişim kampanyası gerçekleştireceğini duyurdu. Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ modelini satın almak isteyenler, Galaxy'nin En İyi Değişim Kampanyası çerçevesinde Samsung mağazalarında ve kampanyaya katılan yetkili satış noktalarında kampanya şartlarını sağlamaları koşuluyla 1.500 TL'den başlayan ayrıcalıklı değişim kampanyasından faydalanabiliyor.


Eski telefonun modeline ve fiziki durumuna bağlı olarak 1.500 TL'ye ilave, telefonun tutarı kadar ek bir değerlendirme ile yeni Samsung Note10 veya Note10+ telefona sahip olma imkanı sunuyor. Kullanıcılar Samsung mağazalarına veya kampanyaya katılan yetkili satış noktalarına giderek, kampanya koşullarını, kampanyaya dahil edilen telefon modellerini öğrenebiliyorlar.

Samsung, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:30 Kaynak: Teknotalk.com
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