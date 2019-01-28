Galaxy Note 9: "pie'dan Önce Pie'dan Sonra" (Barış Selimoğlu)
2 saat önce
Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi geçtiğimiz hafta sunuldu.
Galaxy Note
9 için Android Pie güncellemesi geçtiğimiz hafta sunuldu. Bu güncelleme ile birlikte telefona hem yeni Android Pie özellikleri eklendi hem de şirketin OneUI arayüzü sunuldu. Peki güncelleme sonrası telefonda neler değişti?
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:10 Kaynak: Youtube
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