Galaxy Note20 Ultra'ya "En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü"

Akıllı telefon ekranlarını derecelendiren DisplayMate, Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note20 Ultra'nın ekranına "A+" vererek "DisplayMate En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü"ne layık gördü.

Samsung açıklamasına göre, ay başında tanıtımı yapılan Galaxy Note20 Ultra, tam ekran tasarımı ve OLED Ekran özelliğiyle Samsung'un en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Bu akıllı telefon, mobil OLED ekran teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte ekran performansı alanında yükseltilmiş ve iyileştirilmiş birçok önemli yeni özellikler sunuyor. Galaxy Note20 Ultra, Samsung Display tarafından geliştirilip üretilen son sürüm çift taraflı kavisli ekranla birlikte Esnek OLED ekranlarla birlikte geliyor.

Akıllı telefon ekranlarını derecelendiren DisplayMate tarafından yapılan kapsamlı laboratuvar testleri ve ölçümleri, Galaxy Note20 Ultra'nın birinci sınıf akıllı ekrana, mükemmel kalibrasyon kesinliği ve performansına sahip olduğunu gösteriyor.

Laboratuvar testleri ve ölçümlere göre, Galaxy Note20 Ultra, DisplayMate'in şimdiye kadar verdiği en yüksek not olan A+ Ekran Performansı derecesini elde ederek ve akıllı telefonlar için 11 performans kriterini karşılayarak "DisplayMate En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü"nü aldı.

Araştırmada Galaxy Note20 Ultra'nın yeni ve iyileştirilmiş ekran performansının özellikleri şöyle sıralanıyor:

"Galaxy Note20 Ultra alışılagelmiş 60Hz yenileme hızı özelliğinin yanı sıra yeni uyarlanabilir yüksek frekanslı 120Hz yenileme hızına da sahip olup bu özelliği sayesinde görsellerde ekran kaydırma ve video gösterimi deneyimini iyileştirirken, uygulamalardaki hareket ve oyun performansını da iyileştiriyor ve pek çok kullanıcının karşılaştığı ekran titreşimi sorununu azaltabiliyor. Galaxy Note20 Ultra ekranının en yüksek parlaklığı normal modda 680 nit iken, yüksek parlaklık modunda 1609 nite çıkabiliyor ve bu parlaklık düzeyi de Galaxy Note 10+'ın parlaklık düzeyiyle kıyaslandığında yüzde 21-23 oranında daha yüksek bir performans sunuyor.

Galaxy Note20 Ultra'nın yüksek parlaklık modu, en yüksek parlaklık seviyesindeyken, doğrudan güneş ışığı altında olmayan tam düzey dış ortam ışığına eş değer olan, 20 bin lux değerinde yeni bir düşük ortam ışık seviyesi sunuyor. Bu özelliği sayesinde açık havada ekranın okunurluğu telefon 'Orta veya Yüksek Ortam Işığı' ayarındayken daha da iyileşmiş oluyor. Galaxy Note20 Ultra ekranının güç verimliliği, Galaxy Note10+ ile karşılaştırıldığında yüzde 16 daha yüksek. Galaxy Note20 Ultra, akıllı telefonlar için 11 performans kriterini ve bunlar içinde, görsel olarak kusursuzla eş değer olarak nitelendiren 4 mükemmeliyet kriterini de karşılıyor. Galaxy Note20 Ultra'nın OLED ekranı, özellikle aynı anda hem ekran parlaklığı hem de ekran güç tasarrufu özelliklerini yükseltebilmiş ve iyileştirebilmiş olmasıyla ön plana çıkıyor."