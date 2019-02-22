Galaxy S10 Ailesi Fiyatlarını Beğendik Mi?
48 dakika önce
Galaxy S10 fiyatları ile ilgili ne düşünüyoruz?
Galaxy S10 fiyatları ile ilgili ne düşünüyoruz? Bu videomuzda hem yeni seriyi hem de Türkiye
'deki fiyatları değerlendirdik.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:33 Kaynak: Youtube
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