Galaxy S10 serisine yeni özellikler sunan güncelleme yayınlandı

Samsung'un Galaxy S20 serisinde bulunan bazı özellikler, yeni güncelleme ile birlikte Galaxy S10 serisi kullanıcılarına da sunuldu.

Samsung açıklamasına göre, şirket, Galaxy S20 serisinde bulunan yeni bazı özellikleri Galaxy S10 serisine getiren bir güncelleme yayınladı.

Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, Tek Çekim dahil en son Galaxy kamera yazılım teknolojisi ile çekim yapabilecek. Ayrıca, tüm Galaxy deneyimini kapsayan çeşitli yazılım iyileştirmelerinden de faydalanabilecek.

Yazılım güncellemesiyle gelen Tek Çekim özelliği, bütünleşmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak anı tam olarak yakalamayı mümkün kılıyor.

Geliştirilmiş Gece Modu özelliği ve yeni Gece Hızlı Çekim Modu özelliğiyle düşük ışıkta daha iyi fotoğraf ve videolar çekilebiliyor.

Hızlı paylaşım özelliği

Film çekmeye meraklı kullanıcılar için Profesyonel Video özelliği; ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapabilme olanağı tanıyarak kullanıcıların daha fazla kontrole sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca, video çekerken ön ve arka kameralar arasında geçiş yapılabiliyor.

Öte yandan, güncellemeyle birlikte Temiz Görüntü özelliğine sahip yapay zeka teknolojisiyle Galeri uygulaması daha düzenli bir galeri için aynı gün çekilen 100'e varan benzer fotoğrafları otomatik olarak gruplandırıyor.

Kullanıcılar bu sayede, benzer çekimleri kolayca inceleyebiliyor ve fotoğraf grubunun simgesi olacak favori görüntülerini seçebiliyor.

Hızlı Paylaşım özelliğiyle de fotoğraflar, videolar ve dosyalar birçok kişiyle paylaşılabiliyor. Bununla birlikte Müzik Paylaşımı özelliğiyle eşleştirilmiş Bluetooth bağlantısının kapsamı genişletilerek araca birden fazla cihazın bağlanmasına imkan sağlıyor.