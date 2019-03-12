Galaxy S10'un Ekranı, Displaymate'ten Rekor Puan Aldı

Yeni Samsung Galaxy S10'un ekranı, sektörün ekran teknolojileri konusundaki önde gelen otoritesi DisplayMate'ten rekor puan aldı.

Yeni Samsung Galaxy S10'un ekranı, sektörün ekran teknolojileri konusundaki önde gelen otoritesi DisplayMate'ten rekor puan aldı.



Samsung açıklamasına göre, DisplayMate Technologies, kapsamlı bir değerlendirme sürecinden sonra Galaxy S10'un ekranını "şimdiye kadar test ettiklerimiz arasında en doğru renkleri sunan, şu anki akıllı telefonunuzdan, 4K UHD TV'nizden, tabletinizden ve bilgisayar ekranınızdan kesinlikle çok daha iyi bir ekran" olarak tanımladı.



Galaxy Note9 ve Galaxy S9 gibi Galaxy S10 da DisplayMate'in kapsamlı testleri sırasında pek çok performans rekorunu kırdı ve sonuç olarak firmanın şimdiye kadarki en iyi "Mükemmel A +" derecesini kazanan son Galaxy cihazı oldu.



Galaxy S10, Galaxy S9 ile karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde daha iyi dış mekan görüşü, güç tüketimi, renk doğruluğu ve daha fazlasını sunuyor.

Azami 1215 nit parlaklık seviyesine sahip Galaxy S10 ekranı, kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu anlarda (örneğin dışarıda ve doğrudan gün ışığı altındayken veya çok fazla ortam ışığı bulunan yerlerde) net ve canlı görüntüler üretiyor. Ayrıca, Galaxy S9'un 1,70 watt güç verimliliğini aşan 1,54 watt güç verimliliğiyle Galaxy S10 ekranı geçen yılki modelden daha parlak olmakla kalmayıp daha fazla enerji tasarrufu da sağlıyor.





Yüksek dinamik aralıklı (HDR) video için yeni nesil açık standart HDR10 + teknolojisini destekleyen ilk mobil ekran olan Galaxy S10 ekranının rekor düzeyde renk doğruluğuna sahip olduğu DisplayMate tarafından doğrulandı. Öte yandan, DCI-P3 renk aralığında 0.4 puanlık JNCD derecesi, Galaxy S9'un 0.7 JNCD puanını da ileriye taşıyor. Bu, Galaxy S10 ekranının DisplayMate'in raporuna göre, "mükemmelden neredeyse ayırt edilemeyen" bir görüntü kalitesi sunduğu anlamına geliyor.





Çalışmalara göre mavi ışık insanların iyi bir gece uykusu alma yeteneğini olumsuz etkiliyor. Galaxy S10, mavi ışığı yüzde 42 azaltan yerleşik teknolojiyle kullanıcıların gözlerinin korunmasına yardımcı oluyor.1 Ekran rekor derecede düşük mavi ışık çıktısıyla dünya çapında faaliyet gösteren Alman test ve sertifikasyon kuruluşu TÜV Rheinland'dan "Göz Rahatlığı" sertifikasına da sahip. Konvansiyonel akıllı telefon OLED ekranları kabaca yüzde 12 mavi ışık yayarken bu oran Galaxy S10 ekranında yalnızca yüzde 7. Bu oran sektördeki en düşük seviye. Yeni modellerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları; Galaxy S10 için 6 bin 599TL, Galaxy S10+ için 7 bin 499TL ve Galaxy S10e için 5 bin 499TL olarak açıklandı.

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