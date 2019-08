Bir çok kişi şimdi bunu soruyor? Samsung Galaxy Note hala neden var?Samsung'un premium serisi akıllı telefon serilerinin başında gelen Note Serisi, çalkantılı geçmişine rağmen, hala satışa sunuluyor. Yukarıdaki başlıktaki soru şirketin resmi tanıtımını yaptığı Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus modellerinin özelliklerini gördükten akıllara gelen ilk soru oldu. Galaxy Note hala neden var? Özellikle Galaxy S10 varken neden Galaxy Note 10 alalım?Galaxy S10 özelliklerinden sonra iPhone fiyatlarıyla eşleştirilmeye çalışılan yeni Galaxy Note 10 için ekstra para vermeye değecek fazla ne var? Bu sorunun belirgin olarak cevabı YOK! İşte detaylar…Galaxy Note 10'un açılış konuşmasından sonra yeni Note Serisinin tüm özellikleri ortaya çıktı. Note serisi ilk piyasaya sürüldüğünde hatırlayınız, aşırı büyük akıllı telefon için pazarda büyük bir yer olup olmadığı tartışılmıştı. Ancak zaman içinde değişen özellikle ekran teknolojileri sayesinde bu yatırımın ekmeğini akıllı telefon üreticileri fazlasıyla yedi.Galaxy note daha büyük ekran boyutu, ekstra kullanışlı ve yerleşik ekran kalemi ile kendisini takip eden belli bir kullanıcı kitlesi yakaladı. Ancak zaman değişti, akıllı telefonlar çeşitli ölçülerde ekranları daha da büyüyerek, daha kullanışlı hale geldi.Şimdi ise hemen hemen her amiral gemisinin ekranları arasında sayılı inç farklılıkları var. Onun dışında bir çok özellikleri benzer. Farklılıklar özellikle kamera ve parmak izi okuyucu gibi şeylere kaydı. Artık en belirgin soru, tüketicinin en önemli satın alma sebebi ekran büyüklüğü değilse? neden daha fazla para verip Galaxy S10 ve Galaxy S10+ varken Galaxy Note 10 veya Galaxy Note 10 alalım?Aksine kağıt üzerinde S10'nun bir kaç özelliği ne yazık ki daha pahalı kardeşi Note 10'dan daha iyi..S10 ile Note 10'u karşılaştırırken;" Öncelikle her iki model de Adreno 640 GPU ve Snapdragon 855 SoC işlemci göreceksiniz. Buna ilave olarak S10 bildiğiniz gibi eski 3.5mm kulaklık girişini ve MicroSD desteğini devam ettiriyor. Samsung'un iPhone gibi rakibine karşı tarihsel bir adım olarak görülmüştü. Ayrıca daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen 1440p olan çözünürlük 1080p'ye düşüyor."S10 Plus ile Note 10 Plus karşılaştırıldığında;Burada çizgiler biraz bulanıklaşıyor. S10 plus 4GB RAM ve daha fazlası, DepthVision derinlik sensörü içeriyor. Ekran büyüklükleri arasında ise sadece 0.4inç'lik bir fark var. Note 10'un fiyatı zaten oldukça yüksek, Note 10 Plus'ın daha da yüksek olan fiyatını makul göstermenin ise imkanı yok.Note kullanıcılarının yüzde 60'ı kalemlerini kullanmıyorGeriye kalan en önemli fark ise kalem, ancak Digital Trends tarafından yapılan ankete göre ise Note kullanıcılarının yüzde 60'ı kalemlerini kullanmıyor.Galaxy Note daha yüksek fiyatına rağmen kendisini kardeşleriden boyutta ve performansta daha öne çıkaracak özellikleri sağlamıyorsa ne işe yarar?Galaxy Note kalemi büyüklük, prestij ve performansa sahipti. Samsung Galaxy S Serisi özellikleri artık neredeyse Note özelliklerine eşitlenmişken, Samsung'un mevcut kullanıcıları Note Serisini almaya zorlamak için daha geçerli bir sebep ortaya koyması gerekiyor.Hele hele gelecek sonbaharda katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürünce, Galaxy Note'u emekli etmesi kaçınılmaz olabilir.Galaxy S10 varken Neden Galaxy Note 10 Alalım? Bence değmez,,,