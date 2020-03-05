Galaxy S20 serisini lansman fiyatıyla almak için son gün - Son Dakika

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi ürünlerin ön siparişle, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'in ise online siparişle satışları bugün sona eriyor.

Samsung açıklamasına göre, Samsung'un yeni "amiral gemisi" Galaxy S20 serisi için ön sipariş, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için ise online sipariş alımları bugün sona eriyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 6 Mart'ta satışa çıkacak ürünlere, https://shop.samsung.com/tr adresi üzerinden lansman fiyatlarıyla sahip olma fırsatından faydalanmak isteyenlerin bugün siparişlerini vermesi gerekiyor. Tüketiciler sipariş verecekleri ürünleri sepetlerine eklediklerinde özel lansman fiyatlarını görebiliyor.



Ön sipariş kampanyası çerçevesinde, Galaxy S20+ veya Galaxy S20 Ultra siparişi veren tüketicilere kampanya koşullarını yerine getirmeleri halinde tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ da hediye ediliyor.

Lansman fiyatları Galaxy S20 için 7 bin 799 TL, Galaxy S20+ için 9 bin 299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11 bin 999 TL olan Galaxy S20 serisinin tavsiye edilen perakende satış fiyatları ise 6 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Galaxy S20 için 8 bin 299 TL, Galaxy S20+ için 9 bin 299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 12 bin 499 TL. Lansman fiyatı 13 bin 499 TL olan Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'in tavsiye edilen perakende satış fiyatı da 6 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 14 bin 499 TL.