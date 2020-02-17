Samsung Electronic, yeni nesil 108MP görüntü sensörü Samsung ISOCELL Bright HM1'i tanıttı.

Samsung Electronic'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Galaxy S20 Ultra'nın, görüntü sensörünün detayları belli oldu.

S20 Ultra'nın 108MP'lik kamerasında kullandığı ISOCELL Bright HM1 görüntü sensörü, sektörün ilk Nonacell teknolojisiyle ultra yüksek çözünürlükte daha parlak görüntüler sağlıyor.

Artırılmış piksel gruplama teknolojisi Nonacell, maksimum ışık emilimi için 3x3 piksel yapısını kullanıyor.

Geçen hafta global tanıtımı ile eş zamanlı yapılan Türkiye lansmanında tüketici ile buluşturulan Galaxy S20 Ultra'nın, görüntü sensörünün detayları belli oldu.

Nonacell'den Smart-ISO'ya ve gerçek zamanlı HDR'ye kadar ışığı artıran pek çok farklı teknolojinin kullanıldığı ISOCELL Bright HM1 zorlu ışık koşullarında parlak ve detaylı 108MP fotoğraflar ve net 24FPS 8K videolar çekebilmeyi sağlıyor.

Verilen bilgiye göre, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi için ön sipariş alımları https://shop.samsung.com/tr adresi ve yetkili mağazaların internet siteleri üzerinden açıldı.