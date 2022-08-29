Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı nasıl olacak?

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Samsung, şubat ayında Galaxy S22 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Kısa bir süre önce Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerinin de tanıtılmasıyla tüm gözler serinin halefine çevrildi. Cihazların 2023'ten önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor ancak yine de şu sıralar seriyle ilgili raporların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Galaxy S23 serisinin tasarımı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S23 serisi nasıl bir tasarımla gelecek?

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Ice Universe, Galaxy S23 Ultra modelinin selefiyle aynı tasarım çizgisini benimseyeceğini iddia etti. Hatta bu bilgiyi yüzde 100 oranında doğrulattığını sözlerine ekledi. Son olarak Universe, serinin geri kalan modelleri için de bazı kritik detaylar paylaştı.

Ice Universe, Galaxy S23 ve S23+ modellerinin tasarım konusunda Ultra modelinde olduğu gibi selefleriyle aynı olacağını söyledi. Öte yandan işlemci dışında -Snapdragon 8 Gen 2- herhangi bir özellik yükseltmesi de olmayacak. Tabii bunlar şimdilik sadece bir iddia, Galaxy S23 serisi beklemediğimiz bir şekilde de çıkış yapabilir.

Xiaomi 12S Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra!