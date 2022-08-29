Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı nasıl olacak? - Son Dakika
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Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı nasıl olacak?

29.08.2022 12:41
Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı nasıl olacak?

Galaxy S23 serisinin tasarımı belli olmaya başladı. Son olarak Ice Universe, akıllı telefonlarla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Samsung, şubat ayında Galaxy S22 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Kısa bir süre önce Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerinin de tanıtılmasıyla tüm gözler serinin halefine çevrildi. Cihazların 2023'ten önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor ancak yine de şu sıralar seriyle ilgili raporların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Galaxy S23 serisinin tasarımı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S23 serisi nasıl bir tasarımla gelecek?

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Ice Universe, Galaxy S23 Ultra modelinin selefiyle aynı tasarım çizgisini benimseyeceğini iddia etti. Hatta bu bilgiyi yüzde 100 oranında doğrulattığını sözlerine ekledi. Son olarak Universe, serinin geri kalan modelleri için de bazı kritik detaylar paylaştı.

Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı nasıl olacak?

Ice Universe, Galaxy S23 ve S23+ modellerinin tasarım konusunda Ultra modelinde olduğu gibi selefleriyle aynı olacağını söyledi. Öte yandan işlemci dışında -Snapdragon 8 Gen 2- herhangi bir özellik yükseltmesi de olmayacak. Tabii bunlar şimdilik sadece bir iddia, Galaxy S23 serisi beklemediğimiz bir şekilde de çıkış yapabilir.

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İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – Adreno 730 GPUDepolama ve RAM: 128 GB, 256 GB depolama/ 8 GB RAMEkran: 6.1 inç, Full HD+ Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı – Ultrasonik parmak izi okuyucuDiğer: IP68 sertifikası, NFC ile Samsung PayArka Kamera: 50 Megapiksel geniş açılı f/1.8 ana kamera (OIS) – 10 Megapiksel f/2.4 telefoto kamera (OIS) – 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 10 Megapiksel – f/2.2 diyafram – 80 derece görüş açısıBatarya ve Şarj: 3700 mAh batarya – 25W kablolu şarj, 15W kablosuz şarjBağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC İşletim Sistemi: Android 12 işletim sistemi ve One UI 4.1 arayüzüBoyut ve Ağırlık: 70.6 x 146 x 7.6 mm – 168 gram

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S23 serisinin tasarımı nasıl olacak? - Son Dakika

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