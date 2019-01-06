Galaxy S9 Plus'tan Sonra Mate 20 Lite Kullanmak (Sizin Yorumunuz - Mert Çağlayan)

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S9+ akıllı telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Mert Çağlayan, bizden deneyimlemek için Mate 20 Lite almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S9+ akıllı telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Mert Çağlayan, bizden deneyimlemek için Mate 20 Lite almıştı. Bu videomuzda Mert'in Galaxy S9+'dan sonra Mate 20 Lite ile yaşadığı deneyimleri dinliyoruz.

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