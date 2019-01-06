Son Dakika Haberleri: Galaxy S9 Plus'tan Sonra Mate 20 Lite Kullanmak (Sizin Yorumunuz - Mert Çağlayan)

Galaxy S9 Plus'tan Sonra Mate 20 Lite Kullanmak (Sizin Yorumunuz - Mert Çağlayan)

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S9+ akıllı telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Mert Çağlayan, bizden deneyimlemek için Mate 20 Lite almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S9+ akıllı telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Mert Çağlayan, bizden deneyimlemek için Mate 20 Lite almıştı. Bu videomuzda Mert'in Galaxy S9+'dan sonra Mate 20 Lite ile yaşadığı deneyimleri dinliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:20 Kaynak: Youtube

Çağlayan, Samsung Galaxy S9, Genel
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