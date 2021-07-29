Galaxy SmartTag ile kayıp hayvanları bulmak daha kolay

Hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de geniş paylaşım ağı (UWB) teknolojisiyle donatılan Galaxy SmartTag sayesinde, sadece eşyaların değil evcil hayvanların da konumunu artık çok daha doğru bir biçimde tespit etmek mümkün.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy SmartTag, kullandığı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle, akıllı telefonun kamerasını kullanarak kaybolan evcil hayvanların bulunduğu yerin görüntülenmesini sağlıyor.

Galaxy SmartTag cihazı, evcil hayvanı rahatsız etmeyecek şekilde tasmasına takılması durumunda, evcil hayvan kaybolduğunda Galaxy cihazdaki SmartThings Find hizmetiyle konumu kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilebiliyor. Galaxy S21+ ya da Galaxy S21 Ultra gibi UWB destekli akıllı telefonunuzda bulunan AR Finder, kullanıcı dostu arayüzüyle rehberlik ederek Galaxy SmartTag takılı evcil hayvanın sahibinden ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor ve sahibini onun olduğu tarafa doğru yönlendiriyor. Üstelik Galaxy SmartTag'e yaklaşıldığında sesli uyarı da alınabiliyor.

Galaxy SmartTag'de kullanılan BLE teknolojisi ve Galaxy cihaz ağının gücü sayesinde Galaxy SmartTag, SmartThings Find'ın güçlü konumlandırma kapasitesini daha da artırıyor. SmartThings uygulaması üzerinden SmartThings Find hizmetini kullananlar, akıllı telefonları veya tabletleri ile kaybolan dostlarını bulabiliyor. SmartThings Find hizmetine cihazın kaybolduğu bildirildiğinde, yakında bulunan herhangi bir etkinleştirilmiş Galaxy cihazı SmartThings sunucusuna konumu bildiriyor ve kullanıcı da bunun üzerine bildirim alıyor. SmartThings Find hizmetinde tüm veriler şifrelenip korunduğundan Galaxy SmartTag'in konumu sadece kullanıcıyla paylaşılıyor.