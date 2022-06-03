Galaxy Watch 4 için One UI 4.5 sürprizi!

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy Watch 4, Samsung'un WearOS işletim sistemli ilk akıllı saati konumunda. Son dönemde Google Asistan nedeniyle yaşanan sorunları göz ardı edersek, sektörde olumlu bir etki bıraktığını söylemek mümkün.

SamMobile'ın haberine göre Samsung, Galaxy Watch 4 için One UI 4.5 beta sürümünü yayınlandı. Peki yeni güncelleme, kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy Watch 4 için One UI 4.5 beta güncellemesi

Samsung, geçen ay Galaxy Watch 4 sahipleri için One UI Watch beta programı başlattı. Bu kapsamda kullanıcıları kararlı sürümden önce Wear OS güncellemelerini test etme şansı sunan şirket, geçtiğimiz saatlerde Watch 4 ve Watch 4 Classic için One UI 4.5 beta sürümünü yayınladı.

Güncelleme; R8**XXU1ZVE7 yapı numarasıyla geliyor ve 796 MB boyutunda. Aynı zamanda ilk etapta Güney Kore'de için kullanıma açıldı. Ancak önümüzdeki günlerde diğer bölgeler için de gelecek.

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Wear OS 3.5'i temel alan yeni sürümle gelen önemli yeniliklerden birisi de çift SIM desteği. Zira önceki yapılarda aramalarda SIM'ler arasında bir seçim yapma imkanı yoktu. Burada arama otomatik olarak en çok kullanılan SIM üzerinden yapılıyordu. Ancak One UI 4.5 beta ile bu durum değişti. Artık kullanıcıların arama öncesi istedikleri SIM'i seçebilecekleri bir menü yer alıyor. Bunun dışında kullanıcı arayüzü, bildirimler ve klavyede kritik iyileştirmeler söz konusu.

One UI 4.5 beta, sınırlı sayıda kullanıcıyla an itibariyle test aşamasında. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise önümüzdeki aylarda genel kitle için gelecek.

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