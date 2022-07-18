Galaxy Watch 5 için geri sayım! Yeni detaylar geldi - Son Dakika
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Galaxy Watch 5 için geri sayım! Yeni detaylar geldi

18.07.2022 17:00
Galaxy Watch 5 için geri sayım! Yeni detaylar geldi

Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro, SM-R915F ve SM-R925F model numaralarıyla NBTC veri tabanında göründü. İşte ayrıntılar...

Samsung, giyilebilir teknoloji sektöründeki ürün portföyünü genişletmek için geri sayıma geçti. Şirket, çok yakında Galaxy Watch 5 serisini satışa sunacak. Daha önce fiyat etiketleri, tasarımları belli olan ve şirketin resmi web sitesinde görünen akıllı saatlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Galaxy Watch 5, NBTC veri tabanında göründü

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma, Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun SM-R915F ve SM-R925F model numaralarıyla NBTC veri tabanında göründüğü detayını paylaştı. Burada saatlerin özellikleriyle ilgili yeni bilgiler yer almasa da tanıtımın çok yakında olacağı bir nebze olsun doğrulandı.

Galaxy Watch 5 için geri sayım! Yeni detaylar geldi

Önceki sızıntılara göre Galaxy Watch 5 serisi 10 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modelleriyle birlikte tanıtılacak.

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40mm Watch 5'in Bluetooth ve LTE modelleri sırasıyla 300 ve 350 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Renk seçenekleri Pembe Altın, Gri ve Gümüş şeklinde olacak. Akıllı saatin 44mm sürümünün Bluetooth ve LTE fiyatları yine sırasıyla 350 ve 400 euro olacak. Renk opsiyonları ise Mavi, Gri ve Gümüş olarak belirlendi.

Galaxy Watch 5 için geri sayım! Yeni detaylar geldi

Watch 5 Pro, yalnızca 45mm boyutunda satışa çıkacak. Cihazın Bluetooth ve LTE fiyatı 490 ve 540 euro olacak. Aynı zamanda Siyah ve Titanyum renklerine sahip olacak.

40mm Galaxy Watch 4, Bluetooth ve LTE sürümleriyle 269 ve 319 euro fiyat etiketinden satışa çıktı. Aynı şekilde 44mm'lik sürümü, 299 ve 349 eurodan raflardaki yerini aldı. Öte yandan bu yıl görmeyeceğimiz 46mm Classic modeli de 399 ve 449 euro fiyatlarıyla gelmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Gümüş, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Galaxy Watch 5 için geri sayım! Yeni detaylar geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galaxy Watch 5 için geri sayım! Yeni detaylar geldi - Son Dakika
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