Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama! - Son Dakika
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Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!

13.06.2022 21:41
Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, yakında tanıtılması beklenen Galaxy Watch 5 serisinin tasarımı ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Samsung, giyilebilir teknoloji pazarında üst sıralara oynuyor. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı WearOS işletim sistemli ilk akıllı saat serisi Galaxy Watch 4 ile beğenileri kazandı. Günümüz itibariyle bu modellerin halefi üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, son olarak ilginç bir açıklamayla gündeme geldi.

Ice Universe, Galaxy Watch 5 tasarımı ağır bir şekilde eleştirdi

Sızıntılarıyla ön plana çıkan Ice Universe, yakında tanıtılması beklenen Galaxy Watch 5 serisiyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Universe, modellerin tasarımının seleflerine göre daha da çirkinleşeceğini söyledi. Hatta işleri bir adım öteye götürdü ve serinin akıllı telefon üreticilerinin piyasaya sürdüğü saatler arasında en çirkini olabileceğini ifade etti.

Samsung Galaxy Watch 5 series has become uglier. It may be the ugliest watch among mobile phone manufacturers. The gap between Samsung Galaxy Watch 5 series and Apple Watch is growing.??

— Ice universe (@UniverseIce) June 13, 2022

Ice Universe'in Galaxy Watch 5 tepkisi burada da bitmedi. Zira yapmış olduğu bir devam paylaşımında yakın zamanda görünümlerinin sızdırılacağını, geniş çerçeveli ve ölçeksiz bir tasarım göreceğimizi dile getirdi. Bunun dışında Watch Series 7 ile kıyaslanmasının mümkün olmadığını ve estetik açıdan hiç hoş görünmediğini belirtti.

Galaxy Z Flip 4 kanlı canlı görüntülendi

Önceki sızıntılara göre Galaxy Watch 5, titanyum gövde ve safir cama sahip olacak. Aynı zamanda Watch serisiyle özdeşleşen döner çerçeveli menü özelliği Pro modelde kullanılmayacak. Tasarımı eleştirilen akıllı saat, 572mAh'lik pilden beslenecek.

Galaxy Watch 4 özellikleri

Standart modelde 40 ve 44 mm, klasik modelde ise 41 ve 45 mm olmak üzere dört farklı versiyona sahip olan Galaxy Watch 4, AMOLED ekran teknolojisi ile kullanıcı karşısına çıkıyor. Exynos W920 işlemcisinden güç alan akıllı saat, 1.5 GB RAM ve 16 GB depolamaya sahip.

Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!

Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi teknolojilerini de yapısında barındıran saat Spotify, Google Haritalar, Play Music gibi uygulamalar ile ön yüklü geliyor. Aynı zamanda vücudunuzdaki farklı değerleri yüzde 98 oranında doğru ölçebilme yeteneğine sahip olan saat, bu ölçümleri vücuda gönderdiği mikro akımlar sayesinde gerçekleştiriyor.

Bunun dışında horlama sensörü, kandaki oksijenin ölçümü, uyku analizi, düşme tespiti, tansiyon, adet döngüsü takibi ve el yıkama hatırlatıcısı dahil dikkat çeken özelliklerle gelen cihaz, 2 saatten daha az bir sürede tam şarj olarak 40 saatlik bir kullanım süresi sunuyor.

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Galaxy Z Flip 4 kanlı canlı görüntülendi Galaxy Z Flip 4 kanlı canlı görüntülendi
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama! - Son Dakika

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