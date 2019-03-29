Son Dakika Haberleri: Galaxy Watch Active, N11.com'da Satışta

Galaxy Watch Active, N11.com'da Satışta

1 saat önce

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Active, Samsung Türkiye garantisiyle n11.com'da satışa açıldı.

Galaxy Watch Active, N11.com'da Satışta, System.String[]
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Active, Samsung Türkiye garantisiyle n11.com'da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, siyah, gümüş ve pembe altın renk seçenekleriyle teknolojiseverlerle buluşan Galaxy Watch, n11.com'da bin 199 TL'den satışa sunuldu.

Koşarken, bisiklet kullanırken veya spor yaparken hareketi otomatik olarak algılayan akıllı saat aynı zamanda uyku, stres takip işlevleriyle geliyor. Kullanıcıların yaşadığı stresi algılayıp nefes egzersizleri öneren akıllı saat IP68 sertifikasıyla 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olma özelliğiyle öne çıkıyor.


Tasarımıyla öne çıkan, 768MB RAM + 4GB dahili depolama ile gelen model 230mAh pil ömrü ve 1,1 inç AMOLED ekranı ile öne çıkıyor. Samsung Türkiye garantisi ile satışa sunulan Galaxy Watch Active n11.com'da teknolojiseverleri bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Türkiye, Samsung, Ekonomi
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