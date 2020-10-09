Galaxy Watch Active2 için yazılım güncellemesi yayınlandı - Son Dakika

Samsung, Galaxy Watch Active2 akıllı saati için yeni sağlık, iletişim ve bağlantı özelliklerini içeren yazılım güncellemesinin bugün itibarıyla indirilebileceğini duyurdu.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un Galaxy Watch Active2 için sunduğu en son yazılım güncellemesiyle kullanıcılar, sağlık, iletişim ve bağlantı özelliklerine kavuşuyor.

Koşuları analiz eden Galaxy Watch Active2, "Koşu analizi" özelliği sayesinde daha iyi bir koşucu olma fırsatı sunuyor. Bu özellik kullanıcıların formlarını geliştirmesine yardımcı olan ve sportif aktiviteler esnasında olası sakatlanmaları önleyen ölçümlemeler de sunuyor.

Galaxy Watch Active2 ayrıca performansın artırmasına ve sakatlanmaların azaltılmasına yardımcı olmak için de asimetri, düzenlilik, sertlik, dikey salınım, yerle temas süresi gibi çeşitli ayrıntılı ölçümler sağlıyor.

Söz konusu özelliklerin yanı sıra yoğun egzersiz esnasında kullanılan azami oksijen miktarını gösteren VO2 max ölçümünü mümkün kılıyor. VO2 max, sporcunun kondisyon ve performans kapasitesini belirlemek için kullanılan, egzersiz rutinindeki ilerlemeyi takip edebilen ve dayanıklılığın artırmasına yardımcı olan bir ölçüm türü.

Düşme algılama özelliği sayesinde, cihaz kullanıcının kendisinin ve sevdiklerinin sağlığının korumasına yardımcı oluyor. Olası bir düşme tespit edildiğinde, önceden belirlenen dört kişiye hemen SOS bildirimleri gönderilebiliyor. Bu sayede yardım için fazla beklemek zorunda kalınmıyor.

Bilekten iletişim kurmak artık daha rahat

Kullanıcı, bir bildirim aldıktan sonra telefona bakmak zorunda kalmadan, ifadeler ve fotoğraflar bilekten kolayca görüntülenebiliyor.

Ayrıca, cihaz gelişmiş görsel algılama teknolojisine sahip "Akıllı Yanıtlama" özelliği sayesinde, o an meşgul olunsa dahi hem mesajları hem de alınan görsel iletileri önerilen yanıtlardan birini seçerek yanıtlamaya olanak sağlıyor.

Öte yandan, gelen son güncellemeyle birlikte, son moda eğlenceli yanıtlar kullanılabiliyor. Hem "AR Emoji Çıkartmaları" hem de "Bitmoji Çıkartmaları" doğrudan saatten gönderebiliyor. Bu özellik sayesinde, yoldayken atılan mesajlarda kullanıcılar artık kendini daha iyi ifade edebilecek

Galaxy Watch Active2, telefondaki çalma listesine anında erişim de dahil olmak üzere daha zahmetsiz kontrole olanak sağlıyor. Son güncellemeyle birlikte, akıllı telefondan Galaxy Buds cihazına ve akıllı saate kadar tüm cihazlarda daha kusursuz bir müzik deneyimi yaşanabilecek.