Galaxy Z Flip 4 kanlı canlı görüntülendi

Ağustos 2022'de tanıtılacağı tahmin edilen Samsung katlanabilir telefonlar ile ilgili yeni bilgiler gelemeye devam ediyor. Samsung Galaxy Z Flip 4 modelinin fotoğrafları sızdırıldı.

Samsung Galaxy Z Flip 4 fotoğrafları ortaya çıktı

Yaklaşık 1 ay önce Galaxy Z Flip 4 modelinin render görüntüleri sızdırıldı. Paylaşılan fotoğraflar göz önünde bulundurulduğunda, yeni modelin render görüntüleriyle neredeyse aynı tasarıma sahip olduğu açıkça görülebiliyor.

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TechTalkTV, Twitter'da Galaxy Z Flip 4 modelini paylaştı. Yeni model, mat bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yan tarafta parmak izi okuyucu yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un Galaxy Z Flip 4'te menşete tasarımını değiştireceği iddia edilmişti. Paylaşılan fotoğraflara bakılırsa yeni modelin menşete tasarımında herhangi bir değişiklik mevcut değil.

TechTalkTV tarafından paylaşılan videoya göre, Samsung'un katlanabilir modellerdeki ekran izini azalttığını söyleyebiliriz. Bir önceki modelere göre daha ince olan Galaxy Z Flip 4, beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

Galaxy Z Flip 4 modelinin Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1'de 1 adet 3.19GHz hızında çalışan Cortex-X2, 3 adet 2.75GHz hızında çalışan Cortex-A710 ve 4 adet 1.80GHz hızında çalışan Cortex- A510 çekirdeği bulunuyor. TSMC'ye ait 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide Adreno grafik arabirimi mevcut.

Yeni modelde bataryanın 3.700 mAh olacağı tahmin ediliyor. Fiyatlandırma konusunda ise Galaxy Z Flip 4'ün 999 dolardan başlayan fiyatlarla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Siz fotoğrafları sızdırılan Galaxy Z Flip 4 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.