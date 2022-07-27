2021'in dördüncü çeyreğindeki 4.25 milyon katlanabilir telefon sevkiyatının yüzde 96'sı Samsung'a ait. Yani şirket, bu alanda rakiplerinin açık ara önünde. Önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modellerini de tanıtmaya hazırlanan şirket, koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor. Son olarak Galaxy Z Flip 4'ün basın görselleri ortaya çıktı.

Galaxy Z Flip 4 tasarımı nasıl olacak?

Samsung Galaxy Z Flip 4 ile ilgili bugüne dek birçok detay çıktı. Katlanabilir telefonun 10 Ağustos'ta vitrine çıkması bekleniyor ve tanıtım tarihi yaklaştıkça da hakkındaki sızıntıların sayısı artıyor. Son olarak telefonun basın görselleri sızdırıldı ve son tasarımı büyük ölçüde belli oldu.

Galaxy Z Flip 4, grafit, pembe, mor ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Tasarım tarafındaysa önceki modele benzer bir görünümle gelecek. Ancak bazı ufak değişikliklerin söz konusu olduğunu da belirtelim. Örneğin kamera kurulumu Z Flip 3'e göre daha belirgin ve çıkıntılı bir yapıda olacak.

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Galaxy Z Flip 4'ün 6,78 inç 1080p 120 Hz tazeleme hızı sunan Süper AMOLED panelle gelmesi muhtemel. Aynı zamanda dış tarafta 1,9 inç boyutunda AMOLED kapak ekranı kullanılacak.

Samsung, Galaxy Z Flip modellerini bugüne dek microSD desteği de olmadan 256 GB ile sınırladı. Ancak bu, yakında tanıtılacak Galaxy Z Flip 4 ile değişecek. Zira şirket, yeni modelde maksimum depolamayı 512 GB'a çıkaracak. Burada 8 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama opsiyonları mevcut olacak.

İşlemci tarafında sektörün en güçlü çiplerinden Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alacak. 4 nm mimari ile üretilen yonga seti; 1 adet 3.19 GHz hızında çalışan Cortex-X2, 3 adet 2.75 GHz hızında çalışan Cortex-A710 ve 4 adet 1.80 GHz hızında çalışan Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

Katlanabilir telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 arayüzünü çalıştıracak. Ayrıca 10 Megapiksel selfie ve iki adet 12 Megapiksellik sensörle karşımıza çıkacak.

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