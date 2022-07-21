Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı belli oldu! - Son Dakika
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Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı belli oldu!

21.07.2022 21:00
Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı belli oldu!

Samsung, katlanabilir akıllı telefon serisi Galaxy Z Flip ailesine yeni bir üye kazandırmaya hazırlanıyor. Modelin fiyatları sızdırıldı.

Samsung'un dikey olarak katlanabilir akıllı telefon serisi Z Flip'in son modeli sahne almaya hazırlanıyor. Modelin tanıtım etkinlik tarihi yaklaştıkça bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak önemli kaynaklar, modelin fiyatlarını açıkladı.

Galaxy Z Flip 4, 1100 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Teknoloji devi Samsung'un 10 Ağustos tarihinde Samsung Unfold Your World isimli bir tanıtım etkinliği düzenleyerek Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerini tanıtması bekleniyor. Sudhanshu Ambhore kaynağı dikey katlanabilir modelin fiyatlarını açıkladı.

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Buna göre 128 GB dahili depolamaya sahip modelin Avrupa fiyatı 1100 dolar olacak. Ek olarak 256 GB depolama alanına sahip yükseltilmiş modeli ise 1180 dolar, En yüksek depolamaya sahip 512 GB'lık model ise 1300 dolardan satışa sunulacak.

Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı belli oldu!

Birkaç gün önce önemli sızıntı kaynakları Evan Blass ve 91mobiles, katlanabilir akıllı telefonların görüntülerini yayınladı. Yayınlanan görüntüler ışığında modelin 3 farklı renkle piyasaya sürüleceği görülüyor.

Öte yandan model, bazı geliştirmelere sahne oluyor. Öyle ki katlanabilir akıllı telefon almak isteyenlerin genel olarak aklına takılan sorunlardan birisi de katlama bölgesinde oluşan kırışıklıklar. Bu alanda üretim yapan şirketlerin ilk ürünlerinde bu sorun oldukça dikkat çekmişti. Samsung, son modeli ile bu durumu minimuma indireceği gelen bilgiler arasında.

Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı belli oldu!

Galaxy Z Flip 4 de Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle tanıtılacak. Üçlü kamera dizilimi 12 megapiksellik sensörlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca 10 megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. Model, Dynamic AMOLED 2X ekran kullanırken 3700 mAh pille destekleniyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün görüntüleri sızdırıldı! Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün görüntüleri sızdırıldı!
Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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