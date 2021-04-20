Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 Suya-Toza Dayanıklı Olacak! - Son Dakika

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 Suya-Toza Dayanıklı Olacak!

20.04.2021 14:29
Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 Suya-Toza Dayanıklı Olacak!, System.String[]

Samsung, yakında piyasaya süreceği katlanabilir akıllı telefonlarına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2'yi suya ve toza dayanıklı yapacak IP sertifikası alacağı açıklandı.

Sektördeki ilk katlanabilir akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden bu yana, katlanabilir cihaz alanında tutarlı gelişmeler oldu. Ancak katlanabilir cihazlar istenilen seviyeye gelmediği ve mükemmel olmaktan uzak olduğu açıklandı.

Katlanabilir akıllı telefonları daha iyi hale getirmek için birçok firmanın elinde imkan bulunmaktadır. ve bu imkan dahilinde, teknoloji firmaları kendilerini bu alanda bir numara yapabilirler.

Katlanabilir alanında şuan, Samsung firması bir numara olarak duruyor ve Samsung firmasına yakınlaşan bir başka firmada bulunmamaktadır. Bu amaçla Samsung katlanabilir cihazlar üzerine yoğunlaşmış gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 Suya-Toza Dayanıklı Olacak!

Gelen bilgiye göre, Samsung'un piyasaya süreceği iki katlanabilir akıllı telefonunun bir IP derecesi ( su veya toz geçirmez ) olacak. Bunlar Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 adlı katlanabilir cihazlar için geçerli olacak.

Raporlar, bu iki seri akıllı telefonun toza ve suya dayanıklı olarak geleceği bildiriliyor.

Ancak, belirli derecelendirme seviyesi şu anda bilinmemektedir. IP derecelendirme seviyeleri aslında farklıdır. Örneğin, piyasadaki çoğu akıllı telefon IP67 derecesine sahiptir. Bu derecelendirme, cihazın tozdan ve diğer yabancı nesnelerden korunduğu anlamına gelir. Ayrıca 1m derinlikte 30 dakika çalışabilir. IP68 su ve toza dayanıklılık ise çoğu cihaz için büyük koruma sağlar ve 1,5 m derinlikte bile etkili olur.

Bu Yıl Sadece İki Samsung Katlanabilir Akıllı Telefon OLacak! Ayrıca, Samsung daha önce "Armor Frame" adlı bir ticari marka için başvuruda bulundu. Bunun Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2'ye daha güçlü bir orta çerçeve getirmesi bekleniyor.

Ayrıca raporda iki telefonun Temmuz ayında piyasaya sürülmesinin beklendiği ve Galaxy Z Fold 3'ün fiyatının 2000 Dolar+Vergiler olacağı söylendi. Samsung, bu yıl başka bir katlanabilir akıllı telefon yayınlamayacak. Daha öncesinde şirketin dört adet katlanabilir akıllı telefonu piyasaya süreceği söyleniyordu. Bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve şirketin 2021 planlarında sadece, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 yer vereceği açıklandı.

Samsung dayanıklılık ile ilgili bu kadar masrafa girmesinin ana nedenlerinden biride, daha öncesinde piyasaya sürdüğü katlanabilir cihazlarında yaşadığı menteşe sorunu olduğu açıklandı.

Şirketin, Galaxy Z Flip ile ilk Ultra İnce Cam katlanabilir ekranı ve sağlam bir menteşeyi tanıttığını hatırlayın. Ancak bu panel istenilen seviyeye ulaşmamıştı.

Samsung, yaklaşan yeni modellerinde IP derecelendirmesine önem veriyor. Şimdiye kadar, Samsung'un katlanabilir hiçbir akıllı telefonu IP derecelendirmesine sahip değildi. Son raporlarda, işlerin değişmek üzere olduğu görülüyor.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 Suya-Toza Dayanıklı Olacak! - Son Dakika


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