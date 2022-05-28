Galaxy Z Fold 4 hakkında kullanıcıları sevindiren detay! - Son Dakika
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Galaxy Z Fold 4 hakkında kullanıcıları sevindiren detay!

28.05.2022 18:39
Galaxy Z Fold 4 hakkında kullanıcıları sevindiren detay!

Ice Universe, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 4 modelinin kılıflarını sızdırdı. İşte ayrıntılar...

Samsung, yüzde 35'lik pazar payıyla Avrupa'nın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda. Aynı zamanda katlanabilir telefon pazarında da zirvede bulunan şirket Galaxy Z Fold ve Z Flip serileriyle kullanıcı karşısına çıkıyor. Son olarak yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 4 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 4 kılıfı ortaya çıktı

Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 4 modelini vitrine çıkaracak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça da yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda işlemcisi kesinleşen cihazın şimdi de koruyucu kılıfı karşımıza çıktı.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5

— Ice universe (@UniverseIce) May 27, 2022

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Twitter'dan Galaxy Z Fold 4'ün kılıfını paylaştı. Görüntüye baktığımızda katlanabilir telefonun selefine kıyasla daha ince bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan hem iç hem de dış ekranların en boy oranlarında önemli iyileştirmeler mevcut.

Üretim etkilenecek: Samsung, yüksek enflasyona yenik düştü

Galaxy Z Fold 4, Qualcomm 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Yonga seti; selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı vadediyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

Aynı zamanda bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

Galaxy Z Fold 4 hakkında kullanıcıları sevindiren detay!

Bunun dışında pil konusunda büyük yeniliklerle gelmeyecek. Zira GalaxyClub'ın raporuna göre çift hücreli 4.400 mAh'lik pile sahip olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihaz, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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