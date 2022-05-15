Galaxy Z Fold 4 render görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Galaxy Z Fold 4 render görüntüleri ortaya çıktı

15.05.2022 18:26
Galaxy Z Fold 4 render görüntüleri ortaya çıktı

Merakla beklenen ve teknik özellikleri ortaya çıkan Galaxy Z Fold 4 modelininrender görüntüleri sızdırıldı.

Samsung, bu yıl Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modellerini piyasaya sürmek için hazırlıklarına devam ediyor. Amiral gemisi model olan Galaxy Z Fold 4 modelinin render görüntileri sızdırıldı.

Geçtiğimiz yılın ve bu yılın verilerine göre, kullanıcıların katlanabilir telefonlara olan ilgisi beklenmedik bir şekilde artış gösterdi. Samsung, 2022 yılında tanıtılacak katlanabilir telefonların 10 milyona yakın satış sayısına ulaşacağını tahmin ediyor.

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Galaxy Z Fold 4 render görüntüleri sızdırıldı

Yeni modelin, Galaxy Z Fold 3 modeline göre daha geniş olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Samsung'un Galaxy Z Fold 4'ün iç ekran oranının 23: 9 olarak belirlediği söyleniyor. Kapakta yer alan ekranın ise eski modele göre daha büyük olacağı ve 6: 5 oranıyla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Galaxy Z Fold 4 render görüntüleri ortaya çıktı

Yeni modelin bir diğer önemli özelliği ise kullanılacak işlemci. Samsung, her iki katlanabilir modelinde de Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci kullanacak. Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemcide 1 adet 3GHz Cortex-X2, 3 adet Cortex-A710 ve 4 adet Cortex-A510 çekirdek kullanılacak.

Galaxy Z Fold 4, 25W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.400 mAh batarya ile tanıtılacak. Ayrıca cihazın hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj teknolojilerine de sahip olacağı belirtiliyor.

Katlanabilir telefonlara ilginin artmasıyla birlikte Samsung, yeni modellerinde daha iyi kamera performasına odaklanma kararı aldı. Şirketin Galaxy Z Fold 4 modelinde 108 Megapiksel ana kamera ve 3x optik zoom özelliğine sahip telefoto kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacağı sızdırıldı.

Siz render görüntüleri sızdırılan Galaxy Z Fold 4 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Samsung, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Galaxy Z Fold 4 render görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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